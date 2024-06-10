拜登庇護禁令上路 美墨邊界被捕無證客減少

美墨邊境逮捕的無證移民數量開始下降。(歐新社)

主管美墨邊境的一名美國資深官員對路透表示，美國與墨西哥邊境的非法入境 人數7日出現下降，反映了拜登 政府頒布、趨於嚴格的行政命令，確實對非法移民 產生嚇阻效果。

官員匿名受訪時指出，美國邊境巡邏隊(Border Patrol)7日逮捕3100名非法入境移民，人數比前幾天大約減少20%。官員表示，人數降低是否已經成為趨勢，目前言之過早，但由此可見行政命令頒布後，初期已經出現某些成果。

圖為美國邊境巡邏隊逮捕進入美國的無證移民。(歐新社)

今年11月5日的大選，將決定白宮與國會由哪一黨掌握，選前幾個月的現在，移民堪稱選民最關切的首要議題。拜登尋求連任，今年選舉將與2020年大選對手、前總統川普再次交手。

拜登2021年上台時，承諾將推翻川普任內推出的嚴格限縮移民政策。不過，拜登任內由於非法入境人數創新高，面對移民議題時立場變得嚴格。拜登5日頒布行政命令禁止非法入境移民向美國申請庇護，沒有成年人陪伴的無證兒童、面臨嚴重醫療或安全威脅的移民、人口走私受害者等則予豁免。

行政命令規定將調高遭到「加速驅離」(expedited removal)的的非法移民人數。官員表示，自從5日以來，每天有超過2000人被列入「加速驅離」，人數比之前大約多出一倍。

路透報導分析，仍有待進一步觀察的問題包括，非法入境移民人數是否持續保持減少，以及美國政府能否有機會達成預計目標。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)已經表示，將上法院對拜登行政命令提出挑戰。