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美中深化反毒合作 梅奧卡斯、王小洪視訊對話

編譯潘勛／綜合報導
美國國土安全部部長梅奧卡斯（左）與中國公安部長王小洪（右）兩人今年更早偕同其他美中官員曾經會面，探討合作執法。 (取自國土安全部官網)
美國國土安全部部長梅奧卡斯（左）與中國公安部長王小洪（右）兩人今年更早偕同其他美中官員曾經會面，探討合作執法。 (取自國土安全部官網)

中國官媒新華社7日報導，中國公安部長王小洪及美國國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)6日舉行視訊會談，就反制毒品及合作執法而繼續對話，達成共識；王小洪表示，中美雙方應就管制毒品、引渡非法移民及對抗跨國犯罪而「深化合作」。

路透(Reuters)報導，兩人今年更早偕同其他美中官員曾經會面，探討合作執法，重點例如打擊合成毒品芬太尼等的流動；兩國後來推動聯合反毒工作組，以處理芬太尼的散播。美國表示，中國直接貼補非法芬太尼前導物質的生產，而銷售海外，助長美國類鴉片藥品的危機。

美國國土安全部部長梅奧卡斯（右圖右）與中國公安部長王小洪（左圖）6日視訊通話，針...
美國國土安全部部長梅奧卡斯（右圖右）與中國公安部長王小洪（左圖）6日視訊通話，針對美中合作打擊毒品取得共識。 (新華社)

中國駐華府大使館表示，中方就管制毒品與美國執法單位合作，十分誠懇，曾經且正在進行特別行動，管制芬太尼及其前導化學品，掃蕩走私、生產以販運活動。

香港南華早報報導，王小洪表示，中美兩國應「推動執法合作，以達成更多務實成果」、「美國應對中國的顧慮更加重視，以具體行動展現誠意，注入正能量到雙邊合作」。

自美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在舊金山舉行高峰會以來，兩國已加強有關執法的對話；當時兩國領袖同意就各領域進行合作，管理緊張。峰會中也同意組成反毒品工作組防堵芬太尼流入美國，該合成止痛劑上癮，是美國18到45歲人因毒品致死的頭號原因。中方另同意，節制外銷可用來製造芬太尼的化學物質，在此之前，美方長期抗議中國欠缺行動，因此助長芬太尼危機。

王小洪1月在北京便主持第一次反毒品工作組會議，另2月與梅奧卡斯在奧地利會見，進一步商談。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)4月訪中，曾向中國致力於協助美方遏止芬太尼致謝，稱出現「重大進展」。

中國的動作包括向業界發通知、對生產前導物質的公司採執法行動，提供資訊供國際執法，來追蹤、截獲芬太尼及前導物質。

王小洪會見布林肯時，曾呼籲美方停止騷擾在美國邊境的中國學生，很多人曾被移民官員長時間偵訊後還禁止他們入境，但美方表示，為國家安全有其必要。拜登為總統選舉逼近，最近收緊移民政策，而同時中國無證客試圖由墨西哥入美的人數又大幅增多。

梅奧卡斯表示，美中應舉行高階談判，遞解更多無證客，2月與王小洪會談時便已提過。

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