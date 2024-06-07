拜登：不會用美武器攻擊克宮 僅俄邊境使用

杭特（右）擁槍案開審，拜登總統罕見發表聲明，強調他不會在政治或司法上介入此案。（美聯社）

針對美國批准烏克蘭 使用美援武器打擊俄羅斯 本土，總統拜登 接受美國廣播公司（ABC）專訪表示，美國的武器不會被用來打擊莫斯科或克里姆林宮。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 上周證實，拜登已批准烏克蘭使用美援武器來攻擊俄羅斯境內目標。

美援烏武器 不會深入俄國

拜登總統接受美國廣播公司專訪指出，若杭特被判有罪，他不會給予特赦；他也強調不允許美製武器攻擊莫斯科或克里姆林宮。(取自ABC新聞)

拜登接受ABC專訪表示，美國批准烏克蘭在邊境附近使用，並非深入俄羅斯，美國也沒授權烏克蘭用美援武器打擊莫斯科或克里姆林宮。

拜登6日在法國參加諾曼第登陸80周年紀念活動，以同盟國團結贏得第二次世界大戰為例，強調團結與並肩作戰，他說，美國、北約（NATO）和其他國家與超過50國組成的聯盟，堅定地與烏克蘭站在一起，不會向獨裁者俄國投降；若烏克蘭被征服，整個歐洲都會受威脅。

針對西方國家日前同意烏克蘭使用他們援助的部份武器攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）警告將會使戰事嚴重升級，稱這些國家直接介入與俄羅斯的戰事。

拜登表示，普亭不是正人君子，是獨裁者，普亭正在努力，一邊要確保國家團結一致，還要確保對烏克蘭的攻擊持續；他重申，美國的批准只是讓烏克蘭可以反擊來自烏國邊境的另一端的俄軍強大火力攻擊，不是提供烏克蘭武器來攻擊莫斯科和克里姆林宮。

杭特若定罪 拜登排除特赦

至於拜登次子杭特・拜登（Hunter Biden）的非法持槍案正在德拉瓦州威明頓（Wilmington）法院開審，拜登稱會接受法院判決結果，當被問到是否會排除特赦杭特，拜登也給予肯定答覆。