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中國無證客爆發 至5月已2萬4200人越境 破2023財年總數

編譯廖振堯／綜合報導
官方統計5月共有超過3500名中國公民非法越過南部邊境。圖為今年4月28日被捕的中國公民。(美聯社)
官方統計5月共有超過3500名中國公民非法越過南部邊境。圖為今年4月28日被捕的中國公民。(美聯社)

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)透露，5月共有超過3500名中國公民非法越過南部邊境，此外還有數百名約旦、土耳其和茅利塔尼亞(Mauritania)公民，顯示美國移民危機「多元化」的傾向，來自西方以外地區的無證客逐漸增加。

福斯新聞(Fox News)3日報導，雖然加州聖地牙哥(San Diego)邊境，但已成為主要過境點之一，前述無證客中有98%是在此截獲。亞利桑納州土桑(Tucson)目前截獲人數居冠，逾3萬3000起，聖地牙哥緊隨其後，逾3萬2000起。

在聖地牙哥地區，5月有逾770名約旦人、逾670名土耳其人、逾500名茅利塔尼亞人非法跨境。上個月開始約旦公民成為人們關注的焦點，因兩名約旦人試圖闖入維吉尼亞州匡提科(Quantico)陸戰隊基地而被捕；其中一名在4月非法入境後被釋放到美國內地。

中國公民方面，2021年以來數量大幅增加，2022財政年度僅截獲1970起，2023財年暴增至超過2萬4000起，本財年至今已逾2萬4200起。

5月共約11萬8000名移民非法越境美國並被邊境巡邏隊逮捕，其中超過6300人是來自有潛在國安問題國家的「特殊關注外國人」(special interest aliens)。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)近期措辭強硬地說「一些穿越南部邊境的移民試圖玩弄美國的庇護系統，雖然並非每個無證客都完全如此，但這種想法隱含其中」。

報告指出自2023年5月以來有72萬名非法移民被驅逐或遣返，這比2011年以來每個財年都多。政府要求國會提出兩黨參議院法案應對，但梅奧卡斯說最近的一項兩黨邊境安全提案未獲參院支持，否則會有更多工具應對。

共和黨人指責拜登政府諸如建造隔離牆、俗稱「人留墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)、加強內部執法的川普時代政策都被大開倒車。共和黨人已在眾院通過立法，大幅限制庇護申請、重啟邊境牆建設和類似措施，參院尚未審議。

非法移民 聖地牙哥 無證客

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