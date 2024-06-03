中防長批賴清德「謀獨」 嗆美掏空一中「誰把台灣分裂出去將自取滅亡 」

中國國防部長董軍2日在新加坡香格里拉對話發言時，嚴批賴清德就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」；他並指責美國「不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實」。（路透）

中國國防部長董軍2日在新加坡香格里拉對話(香會)上指出，賴清德 就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心；他並批評美國，「有的大國不斷虛化掏空一中原則 ，歪曲事實，包括聯大決議」。

董軍2日在香會發表主題演講，他表示中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到台獨分子和外部勢力破壞，他警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

中防長香會最尖銳言論 反映台海緊張

中華民國 總統賴清德520就職演說引起北京不滿，解放軍5月23至24日發起環台軍演。董軍2日的發言被視為近年中國防長在香會最尖銳的言論，反映當前台海緊張情勢。

董軍說，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則已成為世界公認的國際關係基本準則。現在問題是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫。

董軍在回答提問時稱，賴清德就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，這一以貫之地代表以民進黨為首的台獨勢力長期在搞分裂中國的行動。

他並暗批美國，批判「外部干涉勢力」，形容其正以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議，違背兩國建交的鄭重承諾，不斷觸犯比如不允許(台美)官方交往的紅線，大肆對台出售武器，嚴重助長台獨的氣焰。

針對董軍的說法，中華民國總統府發言人李問回應表示，中國在香會曲解台灣政府的立場、甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香會表達意見，李問表示，賴清德多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。

華爾街日報2日報導，據五角大廈提供的一份5月31日美中防長會晤內容概要，奧斯丁當面對董軍說，華府對北京在台灣及菲律賓周邊的軍事活動，還有持續支持俄羅斯侵烏感到憂慮。

與會的一位(美國)國防高官說，奧斯丁表明，若中國持續支持俄國國防部門，那美國及其盟邦將不得不採取進一步措施。

董軍也在演說中提及南海情勢，他說當前南海局勢「總體穩定」。但有「個別國家」在「外部勢力」煽動下「毀棄雙邊約定，違背自身承諾，有預謀地挑起事端，製造假象，誤導視聽」。

董軍還不點名警告菲律賓及美國說，「個別國家」甚至不顧地區國家的整體利益，違反東協憲章精神，配合「外部勢力」在本地區部署中程飛彈。這「嚴重破壞了地區的安全穩定」，這樣的做法終將會「引火燒身」。

他在演講中說，中國對他國在南海「侵權挑釁」行徑「保持了足夠的克制，但這也是有限的」。希望「個別國家」認清利害關係，回歸「對話協商的正道」，與地區國家一道，把南海建設成「和平、友誼、合作之海」。

此外，董軍並針對烏克蘭戰爭宣稱，中方在「烏克蘭危機」上「始終以負責任的態度，致力於勸和促談」，不向衝突任何一方提供武器，嚴格管控軍民兩用物資的出口。中方「絕不幹遞刀拱火的事，堅定地站在和平一邊，站在對話一邊」。