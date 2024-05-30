法德：應允烏用西方軍援攻俄境 但限曾攻烏軍事目標

法國總統馬克宏(左)與德國總理蕭茲認為，應允許烏克蘭摧毀俄羅斯境內向烏克蘭發射導彈的軍事設施，但就不可以攻擊俄羅斯其他軍事設施和民用設施。(歐新社)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)28日與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)會面，雙方認為應允許烏克蘭 使用西方武器攻擊俄羅斯 境內「曾攻擊烏境」的軍事目標，北約組織秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)日前也表達相同看法。

英國金融時報報導，馬克宏訪問柏林，與蕭茲會面後在聯合記者會上表示，烏克蘭應該被允許保衛自己的領土不受俄羅斯攻擊，包括其第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，該市幾乎每天都遭到轟炸。

馬克宏說，「我們如何向烏克蘭解釋，他們需要保護自己的城市，但他們無權攻擊飛彈的發射來源？這形同我們告訴他們，我們給你們武器，但你們不能用它們來保護自己」。

馬克宏認為，應許可基輔使用西方國家提供的武器摧毀俄國攻擊烏克蘭的軍事設施，但烏國不可用這些武器攻擊俄羅斯其他的民用或軍事設施。

蕭茲則說，他和馬克宏都同意，只要烏克蘭遵守包括美國在內的武器供應國條件及國際法，基輔完全有權利可以自衛。

蕭茲表示，烏克蘭已盡可能根據國際法行事，因此對於部分人稱烏克蘭不應自衛及採取合適措施的言論感到不解。

截至目前，烏克蘭僅可使用其國產飛彈和遠程無人機，打擊俄羅斯境內目標。

北約秘書長史托騰柏格日前也提議，應允許烏克蘭以西方武器打擊俄國境內。他日前接受英國「經濟學人」雜誌專訪時提議，北約盟友有必要考慮解除對烏克蘭使用西方軍援武器的限制，允許烏方以相關武器打擊俄羅斯境內軍事目標，部分歐洲北約成員國表示支持，但美國並不支持。

美國擔心，烏克蘭使用美方提供的長射程飛彈發動攻擊，會被俄國視為升級局勢。白宮向來表示，華府「不允許」烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標。但一名美國高階官員透露，國務卿布林肯近期一直在推動改變這項政策。

紐約時報日前報導，拜登總統一直堅持，烏克蘭不得朝俄羅斯國土發射美製先進武器，以「避免第三次世界大戰」。但國務卿布林肯本月稍早赴基輔訪問後，提議放寬這項禁令，讓烏軍打擊在俄羅斯邊境的飛彈與火砲發射陣地。目前還不清楚拜登的親信中有多少人已經同意。有官員表示，拜登一向是最謹慎的人，這個提案尚未上呈給他。