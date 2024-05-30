普亭：若允烏使用西方先進武器打擊俄境 恐致全球衝突

俄羅斯總統普亭28日警告西方國家，允許烏克蘭使用先進西方武器打擊俄羅斯境內目標，是在「玩火」。(歐新社)

路透報導，俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)28日警告，允許烏克蘭 使用先進西方武器打擊俄羅斯境內目標，是在「玩火」，將導致嚴重後果，更可能引發全球衝突。

普亭表示，如果烏克蘭對俄羅斯進行遠程武器打擊，將需要仰賴西方衛星、情報和軍事協助，因此西方將直接參與其中。

普亭對北約成員國喊話，指出當中幾個小國領土小人口又少，「應該認清自己分量，這是他們在討論要深入打擊俄羅斯領土前，應該考慮的因素之一」。

報導說，剛結束訪問的普亭在烏茲別克首都塔什干(Toshken)表示，局勢持續升級可能導致嚴重後果，「如果這些嚴重後果發生在歐洲，美國會有什麼反應，他們想要全球衝突嗎？」

普亭還說，他相信西方軍事教官已在烏克蘭作為傭兵，進行臥底行動，任何國家若正式派兵到烏克蘭，將導致局面「升級」，以及「走向歐洲嚴重衝突，走向全球衝突」。

烏克蘭最高軍事指揮官日前宣布，正在就派遣軍事教官至烏克蘭一事與法國討論。普亭則警告，「無論誰在烏克蘭領土上，我們都會做我們認為必要的事」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell Fontelles)在布魯塞爾與歐盟國家防長會後指出，針對派遣軍事教官至烏克蘭一事，歐洲國家態度依然分歧。德國等國家反對派遣軍事教官至烏克蘭，因擔心可能讓他們更接近與擁有核武的俄羅斯直接衝突。

根據2022年制定的歐盟任務，歐盟成員國已在烏克蘭以外地區訓練5萬名烏軍。

俄羅斯目前掌控烏克蘭18%領土，現在正推進並已在哈爾科夫(Kharkiv)地區開闢新戰線，這促使西方討論在供應烏克蘭數千億美元援助、武器和情報後，還能做什麼。