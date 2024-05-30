布林肯暗示 美可能接受烏用美武器攻擊俄境

國務卿布林肯29日抵達摩爾多瓦訪問，與總統桑杜(右)會談後舉行記者會。布林肯表示考慮讓烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯，並表示美國力挺麻爾多瓦抗俄。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)29日暗示，拜登 政府可能會允許可烏克蘭 軍隊在俄羅斯境內使用美國製造武器發動攻擊，稱美國將根據戰場上不斷變化的情況「適應和調整」其立場。

此前拜登政府一直堅持不讓烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯，以免直接捲入俄烏戰爭。但近來國務院態度轉變，說服拜登總統，以扭轉戰事。

布林肯訪問摩爾多瓦首都基希訥烏，29日下午與該國總統桑杜(Maia Sandu)接受媒體訪問。

布林肯說，美國既不鼓勵也沒有促成這類襲擊，但表示烏克蘭人需要自己決定如何最佳地防禦，美國政府已經隨著戰事發展「進行必要的適應和調整」。

繼德法表態之後，國務卿布林肯29日也暗示美國可能同意烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內的軍事基地。（歐新社）

記者提問「適應和調整」是否表示美國可以支持烏克蘭在俄國 使用美國製武器發動攻擊，布林肯回答：「適應和調整正是代表這個意思」，這番話顯示華府立場的靈活性。

自俄國2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國提供烏克蘭軍事援助，但一再要求烏方不要向俄國領土動用美製武器，以免戰爭升級。

幾名歐洲領袖呼籲拜登停止實施這些限制，包括北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。

與烏克蘭接壤的聶斯特河沿岸(Transnistria)目前約有1500名俄國士兵，美國官方正在關注俄國總統普亭(Vladimir Putin)可能試圖吞併該領土的任何跡象。

在俄國軍隊向烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)發動進攻的同時，烏國的戰爭能力一直變弱，很大一部分是因為武器軍火短缺，能夠加入作戰的公民也愈來愈少。

拜登近期簽署國會通過的法案，提供烏國新的軍事援助。

俄國正在快速生產軍火，而美國領導的制裁未能大力削弱俄國軍事工業能力；拜登和其助手表示，中國出口軍民兩用設備和其他商品，在支持俄國方面發揮決定性的作用，使俄國得以加強武器生產；布林肯預計將在布拉格北約(NATO)會議中強調中國對俄國的支援。

北約秘書長史托騰柏格近日接受英國「經濟學人」(The Economist)採訪時表示，北約的盟友有必要解除限制，允許烏克蘭在俄國境內使用西方支援的武器。