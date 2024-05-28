以軍炸拉法難民帳篷釀45死 國際譴責 內唐亞胡認「悲慘的錯誤」

以色列不理會國際法庭立即停戰的要求，再度攻擊加薩地區的拉法市，造成難民區45名無辜平民死亡。（美聯社）

多名官員27日證實，以色列 26日晚間的空襲行動在加薩 南部城市拉法(Rafah)引發大火，造成住在簡易帳篷區裡的45人喪生。事件發生後引發國際強烈譴責，就連以色列最密切的盟友都對平民百姓傷亡表示憤怒，多國元首要求落實國際法院要求以色列停火的命令。路透報導，巴勒斯坦 家庭急忙趕到醫院，為這波攻擊中死亡的家屬準備後事。

以色列為了消滅哈瑪斯組織(Hamas)而持續在加薩展開軍事行動。有媒體報導，以軍針對拉法境內的伊斯蘭民兵組織指揮官發動空襲而引發火災，以色列軍方則表示，目前正對大火事件展開調查。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)說，這次空襲並不是蓄意要導致平民死傷。內唐亞胡在國會發表演講表示：「在拉法，我們撤離了百萬名非戰鬥人員，即使我們盡了最大努力不要傷害平民，很不幸的還是發生了悲慘的錯誤。」內唐亞胡的演說不時遭到反對黨國會議員叫囂而打斷。

帳篷區大火的倖存者表示，有著數千流離失所民眾紮營暫住的特爾蘇丹(Tel al-Sultan)難民營，26日晚間就在攜家帶眷的民眾準備就寢時遭遇空襲。

戴著紅色頭巾的巴勒斯坦婦人阿艾塔(Umm Mohamed Al-Attar)說，當時眾人都在禱告，安頓孩子入睡，突然聽到一聲巨響，四周變成火海。她表示，所有孩子放聲尖叫，巨響非常可怕，感覺周圍有金屬倒塌，砲彈碎片散落。

哈瑪斯控制的加薩地區衛生官員說，逾半死者為女性、兒童及老年人，由於許多傷患有著嚴重灼傷，死亡人數恐將繼續升高。

戰地軍醫表示，以色列27日對拉法一棟房屋發動空襲，造成7名巴勒斯坦人死亡，多人受傷。

以色列軍方說，26日的攻擊行動是根據「精準情報」行動，殲滅了哈瑪斯在西岸地區的幕僚長，還有一名負責指揮造成以色列人民傷亡攻擊行動的官員。

以色列堅稱一切遵守國際法，美國呼籲以色列要採取更多行動保護百姓安全，不過美國並未要求以色列停止攻擊拉法。