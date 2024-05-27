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月球有貓？谷歌AI搜尋引擎誤導 專家憂危險

編譯潘勛／綜合報導
AI人工智慧的發展與日俱進，但部分語文模型出現散播不實資訊傾向。(美聯社)
AI人工智慧的發展與日俱進，但部分語文模型出現散播不實資訊傾向。(美聯社)

美聯社報導，向谷歌公司的AI搜尋引擎發問「月球上有貓嗎？」現在最新翻修的引擎居然回答有貓，太空人已在月球上找到喵星人群，蹓貓、照顧貓；這些答案有的讓人莞爾一笑，有的卻出錯到害人不淺；專家表示谷歌的新引擎會提倡歧視、散播不實資訊，讓急於求救的用戶陷入危險。

指在月球找到喵星人群

以往向谷歌AI搜尋引擎發問月球有沒有貓，它只吐出一串網站，供用戶自己找答案，可現在不僅說有，還講當年阿姆斯壯登月時講的「個人的一小步」，就是因為那一步是貓步；另一位太空人艾德林在阿波羅11號登月任務也去布置貓群。

谷歌新AI搜尋引擎「AI Overview」上述的回答，沒一句屬實，有的叫人發噱，但其他就騙人而造成傷害；新翻修的引擎經常把總結放在搜尋結果的最上頭。

誤說歐巴馬是穆斯林總統

新墨西哥州AI學者密契爾(Melanie Mitchell)詢問谷歌AI搜尋引擎，有多少穆斯林當過美國總統，結果引擎自信地回答以一個久經駁斥的陰謀論答案：「美國有過一位穆斯林總統，就是歐巴馬」。

密契爾表示，AI引擎援引一部學術著作裡的一章來支持此說，而作者們都是歷史學者；但其實那一章可沒做此不實之說，只提到有這種不實理論。

密契爾指出，谷歌的AI系統不夠聰明，無法分辨那一段援用內容，並不支持該說法；鑒於它實在不可置信，所以她認為AI Overview極不負責任，應該下線。

谷歌聲明：盡速修正錯誤

谷歌24日聲明表示，將迅速採取行動，修正錯誤，例如違反公司內容政策的亂說歐巴馬，將用這一點「開發出廣泛改進」。只是遇到大多數案例，谷歌宣稱自己的AI系統還是可以的，要感謝外界廣泛測試，接下來才向大眾推出。

AI語文模型犯的錯很難重製，部分原因在模型本質上是隨機的，根據它們受訓時的資料，來預測哪些語句是問題的最佳回應。這些語文模型有捏造事情的傾向，這項毛病經過廣泛研究，稱為幻覺(hallucination)。

華盛頓大學電腦語言學實驗室主任班德(Emily M. Bender)表示，人愈是有壓力、匆匆忙忙，就愈可能只採用第一個出現的答案，而碰到某些狀況，那麼做可能危及性命。

AI 谷歌 太空人

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