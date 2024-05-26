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美防部：中國圍台軍演任務難達成 獲「深入瞭解」解放軍機會

編譯潘勛／綜合報導
解放軍戰機在軍演中起飛。(取自解放軍東部戰微信公眾號)
解放軍戰機在軍演中起飛。(取自解放軍東部戰微信公眾號)

國務院25日聲明表示對中國在台灣海峽及環台水域發動「聯合利劍─2024A」軍事演習「深感關切」，並呼籲中方克制，勿以台灣政府交接作為挑釁藉口；演習期間，台灣軍方不經意展露隨時可擊落中國解放軍先進戰機的能力，五角大廈表示，這次演習讓美軍取得難得機會，得以深入瞭解解放軍的運作方式。

路透報導，國務院表示，中國使用台灣正常、例行且民主的政府交接當藉口，進行軍事挑釁，有升高危機之虞，腐蝕數十年來維繫台海和平穩定的慣例。

中國解放軍環台軍演，模擬以轟炸機、登陸艦攻擊台灣，台灣當局則譴責此舉為露骨挑釁。北京稱此次演習是為「懲罰」台灣新總統賴清德520就職演說；賴表示台海兩岸互不隸屬，中國視此舉為宣布「兩國論」。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，美國依然遵守長期奉行的一個中國政策，其指導方針為台灣關係法、美中三個聯合公報及六項保證。

中國多軍種進行聯合利劍─2024A演習，環繞台灣本島以及金門、馬祖等離外島，為期兩天，於24日結束。美國之音(VOA)報導，這次大規模軍演並未引發台灣一片恐慌，台灣民眾淡然處之，社會秩序如常，更意外的是台灣軍方不經意展露，己方擁有可以隨時擊落解放軍先進戰機的能力。

五角大廈在25日發給美國之音的電郵中，表達對中國此次環台軍演的立場，「解放軍的挑釁活動顯示出台灣海峽的和平與穩定是多麼重要，尤其是對全球貿易和商業」。

美國國防部指出，中國解放軍發動這次軍演，讓美軍取得難得機會，「深入瞭解」解放軍運作方式；「事實上這些活動顯示出：解放軍想成功執行軍演想達成的任務非常困難」。

台灣國防部24日公布台灣空軍所拍攝的解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機的畫面，但並未說明這些畫面是在哪個空域拍攝的。其中一個影片畫面顯示，解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機被台灣F-16V型戰機雷達鎖定，飛行員只要一按發射按鈕，就能用空對空導彈擊落解放軍戰機。

台國防部24日公布台灣空軍所拍攝的解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機的畫面顯示，解...
台國防部24日公布台灣空軍所拍攝的解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機的畫面顯示，解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機被台灣F-16V型戰機雷達鎖定。(截圖自台國防部影片)

解放軍 國務院 五角大廈

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