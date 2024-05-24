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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

中共圍台軍演 國台辦：對520講話「謀獨」的懲戒

特派記者廖士鋒／北京報導
中共解放軍23日對台軍演，大陸國台辦稱是「對台灣地區領導人『520』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。(歐新社)
中共解放軍23日對台軍演，大陸國台辦稱是「對台灣地區領導人『520』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。(歐新社)

中共解放軍23日對台軍演，軍方強調「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒」，國台辦則進一步表態，演習是「對台灣地區領導人『520』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。

對於美國眾院外委會主席麥考爾(Michael McCaul)日前表示月底率團訪問台灣祝賀賴清德總統就職，大陸外交部發言人汪文斌則警告這嚴重違反一中原則和中美三公報，強調若美方一意孤行，「造成的後果必須完全由美方負責」。

大陸國台辦23日以發言人陳斌華的名義表示，中共對台軍演是針對「台獨分裂」活動與外部勢力干涉，「絕非針對廣大台灣同胞」。

陳斌華並稱，希望廣大台灣民眾堅定站在「歷史正確」的一邊，做堂堂正正的中國人，和大陸民眾一起，堅決反對「台獨分裂」和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的「美好未來」。

陳斌華表示，這次軍演是針對「台灣地區領導人」就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」，干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的「正義之舉」。

他說，「台灣地區領導人」上任就挑戰一個中國原則，販賣「兩國論」，推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，企圖將台灣推向「絕路」。對此，中國大陸決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的「台獨分裂」活動留下任何餘地。

陳斌華稱，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，中國大陸將斷然出手，堅決粉碎「台獨分裂」圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

中共 眾院 賴清德

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