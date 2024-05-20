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蔡英文宴請美國特使團 感謝展現對台灣支持

編譯中心／綜合報導
中華民國總統蔡英文(右三)19日在寓所宴請美國特使團，感謝訪賓來台展現美國對台灣的友好支持。(取自中華民國總統府網頁)
中華民國總統蔡英文(右三)19日在寓所宴請美國特使團，感謝訪賓來台展現美國對台灣的友好支持。(取自中華民國總統府網頁)

中華民國第16任總統暨副總統就職典禮20日舉行，總統蔡英文19日在寓所宴請美國特使團，感謝訪賓來台展現美國對台灣的友好支持。

總統府透過新聞稿指出，蔡英文中午宴請美國特使團，訪團成員包括美國前國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、前白宮國家經濟會議總監狄斯(Brian Deese，另譯：迪斯)、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲(Richard Bush)、美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)等。

此外，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，AIT台北辦事處處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)也陪同在場。

中央社報導，蔡英文在餐敘時感謝特使團赴台，展現美國一直以來對台灣的支持，也很高興能如同朋友一般，討論雙方共同關切的議題。

她表示，雖然即將卸任，但很高興新任政府的領導人來自同樣的政府團隊，這將有助於各項重要國政的持續推動。

總統府表示，訪團成員則肯定台灣順利完成總統大選，並感謝蔡英文過去八年來的貢獻，同時也有信心總統當選人賴清德未來執政，將延續蔡英文的政策，持續提升美台友好關係。

蔡英文 AIT 中華民國

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