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台灣在野立委登太平島 籲賴清德就職宣示主權

記者屈彥辰、歐陽良盈、王千豪、周佑政／台北報導
台灣藍白立委18日赴太平島宣示主權，並在前總統馬英九落款的「和平南海、國疆永固」紀念碑前合影。(圖／立委馬文君提供)
台灣藍白立委18日赴太平島宣示主權，並在前總統馬英九落款的「和平南海、國疆永固」紀念碑前合影。(圖／立委馬文君提供)

台灣立法院副院長江啟臣及外交國防委員會召委馬文君等在野立委18日赴太平島考察。江啟臣自太平島郵局寄明信片給即將上任的準總統賴清德，期盼「中華民國，永保太平」，他也呼籲賴清德在五二○就職當天，重申太平島是我國領土，宣示南海主權，正國際視聽。

國民黨、民眾黨立委當天赴太平島考察，正值中國大陸與菲律賓在南海緊張升高，國安人士示警，值此區域多事、敏感之際，在野立委的行為一定程度呼應了北京的主張，作為一個負責任的政黨或是政治人物，應該去思考此時去南海、去太平島，可能造成的困擾與風險。

荷蘭海牙國際法庭2016年7月12日，仲裁台灣太平島為「礁岩」而非「島」，此項仲裁嚴重壓縮台灣在南海主權，當時江啟臣等藍綠八位外交及國防委員會立委因此赴太平島考察宣示主權，在島上的「南疆鎖鑰」石碑前合影留念。

江啟臣18日以立法院副院長身分率團再次赴太平島宣示主權、慰勞官兵、視察新建碼頭。江啟臣從島上寄出四張明信片給準總統賴清德、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及他自己，他在明信片寫上，「中華民國，永保太平，你我有責」。

國民黨立委賴士葆說，太平島設施齊全，網路通，有不少建築物，怎麼看都是島，怎麼可能是礁？太平島碼頭設施改善工程耗費十七億元，「蔡英文總統沒來看、宣示主權，實在令人遺憾。」

國民黨立委黃健豪說，島上氣氛平和，大家有各自的默契，在島上可以看到菲律賓的島礁，也看得到中國大陸占據的島礁，是目視可及但有點距離，平常不會互相滋擾。當地官兵希望立委幫忙爭取更新太陽能板。

國安人士指出，俄羅斯總統普亭才剛訪問完中國，中俄發表的共同聲明也提及對南海以及台灣的主張，中方大動作宣示對南海諸島主權，聲明更提及台灣是中國不可分割一部分，明顯危害我國主權與權益，在這樣的區域背景下，在野黨不但未嚴正駁斥中方的主張，還前往太平島，反而容易被認為是呼應北京。

江啟臣 賴清德 國民黨

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