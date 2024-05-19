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全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股市值增加12兆元

編譯潘勛／綜合報導
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

近幾周全球股市高奏凱歌，全球20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄；美國股市值增加12兆美元，日經指數今年漲幅16%，即便經濟表現疲軟的中國，其上證指數也有小幅上漲；利率有可能調降、許多經濟體體質健康、企業獲利佳，是這一波股市走高的驅動力。

彭博新聞(Bloomberg)18日報導，追蹤已開發及新興股市的MSCI全球指數拉出一波破紀錄行情，17日再創新高。美股史坦普500指數、那斯達克100指數上周都創新紀錄，道瓊工業指數更是史上首次打破4萬點。同一時間，歐洲、加拿大、巴西、印度、日本及澳洲股市要不是處於便是逼近最高峰。

這一波漲勢可能延續下去，有不少潛在驅動力，例如閒置的貨幣基金達6兆美元，而利空依然很少。

逢低承接的買家持續出現，故4月全球股市拉回盤整並未持續太久，這一點有助於解釋何以史坦普500指數311天內並未見到2%的跌幅，為期之長僅次於2017到2018年。即便2021年2月創新高、此後陷入掙扎的中國股市都開始回溫。

自去年10月下旬以來，美股市值上漲12兆美元，史坦普500指數今年24次創新高。其中一大因素是經濟維持強勁而通膨冷卻，美國經濟有望實現軟著陸，這一點刺激市場押寶在聯準會(Fed)最快今年稍後將放寬貨幣政策。

另一引發投資人熱情的因素在AI科技；AI晶片巨擘輝達獨力讓史坦普500漲了約四分之一，再加上微軟、亞馬遜、Meta、谷歌，共五檔股票上漲，貢獻指數漲幅約53%。

歐洲股市也迭創新高，數據顯示經濟已掙脫谷底，今年跡象令人驚喜，帶動企業獲利，帶動投資人預期股市這一波行情能繼續下去。

英國FTSE 100指數以美元計，過去三個月表現優於歐股Euro Stoxx 50指數，開年以來的表現低迷大多收復。大宗商品走高是主要驅動力，讓英國股市趕上其他國家。

經濟敏感的大宗商品部門促使加拿大S&P/TSX綜合指數創下史上新高，黃金與銅價今年屢創新高，刺激加國龐大的礦業。

日經225指數今年上揚16%，加上去年已漲28%；日本展開行動，改善股東獲利，日元走弱，年底又將結束負利率，都誘使投資人搶進。

印度股市最近力道強勁，具指標義的孟買敏感指數(S&P BSE Sensex)不僅創新高，表現也超越中國；新德里當局保證投資，印度經濟也在擴張，只是投資人近幾周轉為謹慎，原因在選舉有不穩定因素，另外印股估值已經很高。

投資 史坦普500 印度

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