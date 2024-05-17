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美官員：俄2年前祕射衛星 研究反衛星核武

編譯周辰陽／綜合報導
華爾街日報報導，美國獲得新情報，俄羅斯在發展反衛星太空核武方面已取得進展，威脅美國龐大的衛星網。圖為畫家筆下的反衛星武器。(取材自維基百科)
華爾街日報報導，美國獲得新情報，俄羅斯在發展反衛星太空核武方面已取得進展，威脅美國龐大的衛星網。圖為畫家筆下的反衛星武器。(取材自維基百科)

華爾街日報15日獨家報導，美國官員表示，俄羅斯在2022年2月發射一顆衛星進入太空，目的是測試潛在反衛星武器零件，而該武器會攜帶核子裝置。

這顆俄國衛星名為「Cosmos-2553」，在俄國總統普亭下令俄軍入侵烏克蘭的19天前發射升空，沒有攜帶核武，目前仍以一條不尋常的軌道環繞地球運行。美方官員說，該衛星跟俄方持續進行的核子反衛星計畫有關聯。俄方還沒有部署這個新武器系統，「Cosmos-2553」則一直作為該系統非核武零件的研發平台祕密運作。

這顆衛星的相關細節，過去未曾獲得報導。拜登政府、美國國會和專家近來多次關切俄羅斯核子反衛星計畫，如果進行部署，俄國就有能力利用一場核爆摧毀數百顆低地軌道衛星。

俄羅斯表示，這顆衛星用於科學研究，「配備新開發的儀器和系統，測試這些儀器暴露於輻射和重粒子的狀況」。但美方官員認為此說不可信，助理國務卿史都華5月初就公開質疑俄方解釋。

史都華說，這顆衛星的飛行軌道「位在其他太空飛行器不用的區域，這一點本身就有些不尋常」，並指「該軌道區的輻射量比普通低地軌道高，卻沒夠高到如俄羅斯所說，能加速測試電子儀器的程度」。

史都華還說，美國早在幾年前就知道「俄羅斯追求這種能力，但我們最近才得以對他們的進度做出更準確評估」。

美方官員表示，這種武器若部署到軌道上，有能力把美國政府和企業占優勢的這片軌道區域當中衛星一掃而空，包括SpaceX的星鏈衛星群。

截至4月底，美國有6700顆衛星在這片低地軌道區域運作。

俄羅斯 俄國 太空

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