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最高法院：消費者金融保護局 經費來源合憲

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官16日裁定，消費者金融保護局預算架構符合憲法撥款條款(Appropriations Clause)規定，國會有權力保護該局經費來源不受政治干預。(路透)
最高法院大法官16日裁定，消費者金融保護局預算架構符合憲法撥款條款(Appropriations Clause)規定，國會有權力保護該局經費來源不受政治干預。(路透)

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)12年前在國會授權下成立，但經費來源長期遭到批評人士質疑。最高法院大法官16日以7票對2票推翻聯邦上訴法院裁決，裁定消費者金融保護局預算架構符合美國憲法撥款條款(Appropriations Clause)規定，國會有權力保護該局經費來源不受政治干預。

主要意見書由保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)執筆，保守派大法官艾里托(Samuel Alito)與戈薩奇(Neil Gorsuch)則持不同意見。

聯邦法令讓CFPB有權力從聯邦準備系統撥款，直到國會規定的上限。但是發薪日貸款(payday-loan)業者認為，此舉違反憲法所稱不得向財政部支款，而是須根據憲法的撥款規定取款 。

對於貿易團體發起的訴訟，保守派居多數的聯邦第五巡迴上訴法院2022年裁定，國會為讓消費者金融保護局保持獨立而設計的預算架構違反憲法規定，憲法規定預算必須透過國會撥款，消費者金融保護局不受國會委員會監督也不合法。

消費者金融保護局指出，該局自從成立以來共為消費者追討200多億元。圖為一名女子在...
消費者金融保護局指出，該局自從成立以來共為消費者追討200多億元。圖為一名女子在紐約一家玩具店購買玩具。(美聯社)

拜登政府針對聯邦第五巡迴上訴法院裁決向最高法院上訴指出，如果上訴法院裁決得以成立，不但包括聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)在內等其他聯邦主管機關的預算都將變得岌岌可危，就連社安金、降低國家赤字等計畫都將受到波及。拜登政府指出，聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency，FHFA)、聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)預算結構都跟消費者金融保護局類似。

2008年金融風暴之後，國會研議並通過成立消費者金融保護局，民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在立法過程中扮演為法案催生的重要角色。消費者金融保護局指出，該局自從成立以來總共為消費者追討200多億元，原本分散於不同主管機關的規定得以整合。

預算 大法官 拜登

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