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習普會 中俄將擴大聯合演訓 未再提「合作無止境」

記者廖士鋒、編譯中心／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右前一）到訪北京，中國國家主席習近平（左前一）在北京人民大會堂前為普亭舉行歡迎儀式。（中新社）
俄羅斯總統普亭（右前一）到訪北京，中國國家主席習近平（左前一）在北京人民大會堂前為普亭舉行歡迎儀式。（中新社）

俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平16日發表聯合聲明，強調要「進一步加強發展戰略對接」，宣布將會深化軍事互信與協作，「擴大聯合演訓活動規模」。不過，這次未再提到兩年前習普聯合聲明的中俄兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。

普亭赴中進行為期兩天的國事訪問，與習近平已進行兩場會談。兩人會談後發表聯合聲明，並一起舉行記者會。

央視報導，兩人簽署了一萬兩千字聯合聲明，其中雙方「高興地指出」兩國穩步開展防務合作有效維護地區和全球安全，並將進一步深化軍事互信與協作，擴大聯合演訓活動規模，定期組織海上、空中聯合巡航，「不斷提高雙方共同應對風險挑戰的能力和水平」。聲明也稱具有「不結盟、不對抗、不針對第三方的性質」。

中俄建交75周年，習近平（右）與普亭（左）在慶祝音樂會之前握手合影。（歐新社）
中俄建交75周年，習近平（右）與普亭（左）在慶祝音樂會之前握手合影。（歐新社）

聯合聲明譴責國際制裁

聯合聲明還譴責「沒收外國資產和財產的企圖」（國際制裁行為），強調「受害國有權依據國際法採取反制措施」，「雙方決心對彼此在本國的國家財產提供保護」。雙方還表示要「完善兩國金融基礎設施，暢通兩國間經營主體結算管道」，及持續擴大雙邊貿易規模、鞏固中俄能源戰略合作，「保障兩國經濟和能源安全」。

習近平在會談中指出，雙方應「進一步加強發展戰略對接，持續豐富雙邊合作內涵」。稍晚會見記者時，他表示中國期待「歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用」。普亭則強調，雙方本幣交易已逾九成，「而且還會繼續增長」。

非正式會談 觸及烏克蘭

據俄羅斯衛星通訊社報導，晚間二人還舉行「非正式會談」，詳細討論外交政策議程，包含烏克蘭議題。

在俄烏戰爭前夕，中俄領導人2022年2月4日在北京發表了聯合聲明。當時聲明中提到，中俄新型國家間關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式；兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。但習普16日的聯合聲明，不再見到這段文字。

在上海的國際關係學者沈丁立告訴中央社記者稱，俄羅斯武力攻擊烏克蘭，掠奪對方國土，在聯合國安理會投票時，被13國譴責。在聯合國特別會議投票時，被141國譴責。中國兩次都投棄權票。「很顯然，中國對於中俄合作是有底線的」。

他表示，中國很明顯不願意被世界看成，中國和俄羅斯的合作是針對烏克蘭或者任何其他國家。前述聯合聲明表述的轉變，是中國在評估了俄烏戰爭對中國的國際地位與國家利益之影響之後，所做出的理性行為。

據央視消息，普亭抵達北京時由中國國務委員諶貽琴接機。習近平在人民大會堂與普亭舉行小、大範圍會談及午宴。習近平以「我的老朋友」稱呼普亭，並指中俄關係75年發展歷史得出的最重要結論，「就是兩個相鄰的大國之間，必須始終弘揚和平共處五項原則」，這也是「21世紀大國關係應努力的方向」。

普亭 習近平 烏克蘭

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