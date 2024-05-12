擔憂通膨 消費者信心指數降至半年新低

密西根大學發布最新5月初步消費者信心指數顯示，比4月大幅下降， 消費者整體對經濟前景的信心不足。圖為伊利諾州民眾4月底在加油。(美聯社)

密西根大學(University of Michigan)10日發布的初步消費者信心指數顯示，由於民眾持續擔憂居高不下的通膨和利率 ，以及失業率可能上升，本月初步指數為67.4，較4月最終讀數的77.2大幅下降，至六個月來最低。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，5月指數雖仍比一年前高出約14%，但新冠疫情 爆發、2021年通膨飆升後，消費者普遍悲觀看待前景，且信心是整體下降，無論年齡、收入、教育程度，也跨越黨派界限。

大型零售商已經開始感受到消費者更加謹慎，尤其是收入較低的顧客。星巴克 (Starbucks)上季表現糟糕、全球門市客流量放緩，4月下旬調降全年銷售額和利潤預測，其報告稱美國顧客花費的下降幅度和速度超出預期。

麥當勞(McDonald's)上個月表示將增加優惠以應對銷售放緩的情況，並說在許多規模較大的市場，顧客厭倦通膨因而減少外出用餐的次數。

密大調查發現，全國民眾預計明年通膨率將維持在偏高的3.5%，相較於疫情爆發前消費者通常預期低於3%。消費者物價漲幅在2022年6月達到高點9.1%，一年後降至3%，從那時起便維持在相近漲幅，今年3月為3.5%，高於2月的3.2%。聯準會(Fed)官員本月強調為了將通膨率壓回2%，若有必要便會將基準利率維持在23年來高點。

但有經濟學家指出消費者信心調查並不總是反映實際支出。全美金融(Nationwide Financial)經濟學家克拉欽(Oren Klachkin)表示人們的看法並不總是符合現實，他認為基本面背景仍然強勁，足以保持消費者的支出，且收入上升抵銷物價上漲，防止消費者支出持續緊縮。今年第一季消費者支出事實上保持強勁，但可能主要由高收入者所推動；失業率亦處於歷史低點的3.9%。