美中氣候特使本周開會 觸及中國產能過剩議題

拜登總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔(圖)與中國氣候變化事務特使劉振民本周在華府就中國太陽能、電池、鋼鐵產能過剩以及煤礦銷售方面，進行討論並商談合作方式。(歐新社)

國務院 高級官員10日表示，總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔(John Podesta)與中國氣候變化事務特使劉振民於兩國氣候變遷 雙日會議上，已就中國太陽能、電池、鋼鐵產能過剩以及煤礦銷售方面，進行討論並商談合作方式。

路透(Reuters)報導，波德斯塔8、9兩日與劉振民在華府首度舉行正式會談，討論於亞塞拜然舉行聯合國氣候峰會 COP29之前，美中應如何就減少甲烷、砍伐森林等議題合作。

國務院高級官員表示，美方在會議中明確表示，中國用廉價的太陽能源板及煤，傾銷全球市場，已損及其他國家潔淨能源的生產力。

劉振明訪美的同時，美方太陽能公司提出新的貿易訴求，以不公平競爭為由，要求拜登政府就中國工廠在四個東南亞國家生產太陽能組件銷美，而祭出懲罰。

劉振民最近公開演說，曾警告美國實施貿易保護主義，例如4月他在中國表示，美方的保護主義、單邊行動逆流，已進一步擴大管理氣候變遷的裂隙；另外，對中國太陽能源板等科技設限，會增加全球轉向潔淨能的成本。

美中兩個世界最大溫室氣體排放國，自杜拜聯合國氣候峰會COP28高峰會去年12月結束之後，這是第一次正式集會，也首度讓人窺見，波德斯塔與劉振民兩位新氣候特使會談氣候合作關係的調性。他倆的前任、前美國氣候特使柯瑞(John Kerry)與前中國氣候特使解振華即便雙邊政治緊張時，依然保持友善。

另一位國務院高級官員表示，波德斯塔與劉振民會談的調性維持熱絡，兩國特使團8日曾在波德斯塔家中共進晚宴。

按巴黎協定，美中表示在2025年2月之前，要強力投入而完成各自的國家氣候新戰略，另採取各類措施，達成巴黎協定提出的目標、控制全球暖化只比工業革命前高攝氏1.5度。

美中並表示，5月29到30日將在加州舉辦國家級以下的高階會談，談雙邊合作，另於COP29舉辦聯合高峰會，談甲烷及非二氧化碳排放問題。