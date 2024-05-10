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快檢測 美58%的B肝患者是亞裔 其中1/3不知自己患病

記者胡玉立／綜合報導
美國有58萬至117萬人感染B型肝炎，其中58%是亞裔；檢測，是檢查是否受到感染的唯一方法。(圖／123RF)
美國有58萬至117萬人感染B型肝炎，其中58%是亞裔；檢測，是檢查是否受到感染的唯一方法。(圖／123RF)

亞裔占美國人口7%，罹患B型肝炎(hepatitis B)的亞裔病例卻占全國B肝患者的58%。目前正值全國肝炎宣傳月，疾病防治中心(CDC)針對B型肝炎對亞裔社區造成的過大影響發出警訊，鼓勵亞裔接受檢測，必要時接種疫苗。

B型肝炎是一種病毒，若不及時治療，可能導致嚴重肝臟問題，包括癌症、肝衰竭或死亡。根據CDC數據，美國有58萬至117萬人感染B型肝炎，其中58%是亞裔。5月是全國肝炎宣傳月也是亞太裔傳統月，CDC提醒亞裔注意這項令人震驚的統計數據。

CDC的B型肝炎專家古普塔(Neil Gupta)將B型肝炎稱為「沉默殺手」，患者可以數年沒有任何症狀，其症狀有時包括腹痛、尿色深、黃疸和疲勞。世界衛生組織(WHO)4月報告稱，全球肝炎死亡人數正在增加；但若及早發現，會更易治療。

古普塔說：「檢測，是B型肝炎患者獲知自己受到感染的唯一方法；我們須在受到B肝影響特別嚴重的社區分享這項信息，其中包括亞太裔社區在內。」

古普塔指出，美國B肝患者有四分之三是移民，亞太國家B肝病例也比美國更常見。WHO表示，孟加拉、中國、印度、印尼、巴基斯坦、菲律賓和越南，都有極高的B肝病例數；這些國家出生的兒童在出生時感染B肝病毒的可能性更大。B肝也可以透過性交、共用針頭或接觸感染者的血液傳播。

「患有B肝的亞裔美國人約有三分之一不知道自己患病，」古普塔說：「因此我們要提醒大家，所有成年人一生至少要接受一次檢測。」

儘管檢測只需在年度健檢時詢問醫生，但收入、語言、乃至不知何時詢問，都對檢測構成障礙；與B肝有關的恥辱文化，也扮演一定角色；許多亞裔在求診或詢問有關B肝問題時，可能會感到尷尬不安。

古普塔表示，CDC與地方合作夥伴及各社區正透過網路研討會和社群媒體活動，提供檢測相關資訊，合作消除這些恥辱感受和文化障礙。

亞裔 檢測 CDC

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