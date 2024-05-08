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中國走線客新招 買墨西哥假證件入境美

編譯陳韻涵／綜合報導
持偽造的墨西哥身分證，蒙騙墨國官員，簡化入境程序，成為中國走線客從墨西哥偷渡美國的新途徑。(路透)
持偽造的墨西哥身分證，蒙騙墨國官員，簡化入境程序，成為中國走線客從墨西哥偷渡美國的新途徑。(路透)

愈來愈多中國走線客持偽造的墨西哥身分證，蒙騙墨國官員，簡化偷渡入境美國的程序。

每日郵報6日報導，聖地牙哥邊境當前趨勢顯示，許多從亞洲等地赴美的無證移民向墨西哥毒梟購買假證件，而這些文件往往能通過墨西哥警方的盤查；無證移民入境美國後，隨即丟棄或銷毀偽造證件，讓當局難以辨識其身分，無法遣返，於是核准其庇護申請。

每日郵報分享的影片畫面顯示，聖地牙哥以東約17哩的艾爾卡洪市(El Cajon)市長威爾斯(Bill Wells)日前視察哈昆巴溫泉鎮(Jacumba Hot Springs)和坎波(Campo)之間的檢查哨卡，發現數十張中國人丟棄的身分證件。

威爾斯訝異多數證件由墨國政府核發及假證件的數量之多，而這些證件所有者被形容為中美洲國家的「臨時居民、觀光客或人道主義工作者」。

威爾斯說：「我最擔心的情況獲得證實，情況完全失控。他們認為人們不在乎，也不知道問題有多嚴重，美國人必須認清事態的嚴重性。」

持偽造的墨西哥身分證，蒙騙墨國官員，簡化入境程序，成為中國走線客從墨西哥偷渡美國...
持偽造的墨西哥身分證，蒙騙墨國官員，簡化入境程序，成為中國走線客從墨西哥偷渡美國的新途徑。(路透)

威爾斯說話時拿著一本中國海員證，此文件已被剪碎、棄置邊境。

威爾斯解釋，中國人可能利用假證件「企圖申請庇護，但不想透過護照等方式被追蹤」，這些人告訴承辦人員「我什麼證件都沒有，要申請庇護」。

當地槍店老闆戈特羅(Cory Gautereaux)收集散落一地的廢棄證件，顯示證件所有人來自南美洲、中美洲及中東國家，但大多數來自中國。

2024財政年度上半年，從聖地牙哥入境的中國公民人數已達2023年全年的兩倍多，大多數人先飛到墨西哥城市提璜納(Tijuana)，再付毒梟3萬5000元偷渡美國。

威爾斯視察邊境圍牆時，看到現場留有用破衣服做成的臨時繩索，幫助無證客翻牆。

邊境人員告訴威爾斯，沒有攝影機的特定區域成為無證移民的目標，他們入境後會有巴士接送前往移民處理中心，接著被送去加州聖伊西德羅(San Ysidro)附近的轉運站釋放。

聖地牙哥4月首度成為1999年以來南部邊境無證移民入境人數最多的地區；邊境單位在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，4月10日到16日，在聖地牙哥落網的無證移民達8989人；相形之下，先前無證移民入境人數最多的亞利桑納州土桑(Tucson)於4月13日到19日共截獲7500人。

移民 聖地牙哥 墨西哥

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