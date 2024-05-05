挺巴學運／WSJ：學生示威 左翼團體訓練、策畫、鼓勵

哥倫比亞大學支持巴勒斯坦抗議活動，背後有左翼團體幾個月來訓練、策畫及鼓勵。圖為學生4月29日舉著巴勒斯坦旗聚集在學校廣場示威。(路透)

華爾街日報(WSJ)4日報導，最近許多校園爆發支持巴勒斯坦抗議活動突然升級，舉國震驚，但一些示威背後動用的政治戰術，其實是左翼團體幾個月來訓練、策畫及鼓勵的結果；紐約時報的分析則發現，數名參與哥倫比亞大學抗議而被捕的人士與校方並無淵源，也參加過全國其他抗議；但那些外部人士雖承認參與校園示威，但否認煽動衝突。

華爾街日報指出，紐約市 警方日前取締哥倫比亞大學校園帳篷區，逮捕占據漢彌爾頓大樓的示威者，但數周乃至數月前，學生運動組織者就開始諮詢一些團體如「全國學生支持巴勒斯坦正義」(National Students for Justice in Palestine)、校園抗議老手，以及前黑豹黨(Black Panthers)成員。

抗議者研究過去因哥大 擴張入哈林區而發生的抗議，參加一場討論土地開發與地區貴族化的會議，還研究過去抗議，與以色列 人及巴人因土地而生爭執，兩者並行不悖之處。抗議者還參加幾名前黑豹黨成員辦的宣講會，老手們指點他們處理這次學運內部爭執有多重要。

報導說，雖然這次學運抗議以色列進攻加薩，並未設立中央指揮單位來監督，但老牌極左團體與示威者之間有瓜葛。

紐時查閱過警方檔案，訪談數十名參與哥大抗議人士，發現近30多位被捕的人中，幾數人與校方素無淵源，還參加過全國其他抗議活動。一名進入漢彌爾頓大樓而被捕者約十年前便在加州示威過並被控以暴動、喬裝以躲避警方的罪名。

但紐時也發現，更多與校方無瓜葛的外部人士，過去沒有那樣的前科；他們表示，之所以會前往哥大，是因應社群媒體上貼文的口耳相傳，參與示威的動機，一半是好奇，一半是想展現與學生們團結一心。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，40歲的動物權律師卡爾森(James Carlson)在漢彌爾頓大樓內被捕時，早因在校園附近由某男子手上奪走以色列國旗、放火燒掉，而被偵辦；另外他2005年在舊金山參加無政府組織辦的暴力抗議中曾被捕。紐約市長、市警局指稱有一群「專業外部人士」，對占領漢彌爾頓大樓扮演吃重角色，卡爾森列名其中。