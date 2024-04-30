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挺巴學運／南加大示威者籲校長 盡速與學生對話

編譯莊瑞萌／綜合29日電
西岸的南加大，警方也在嚴陣以待。（美聯社）
西岸的南加大，警方也在嚴陣以待。（美聯社）

針對加薩戰事表達訴求的示威者於29日呼籲南加大(USC)校長福爾特(Carol Folt)應立即啟動緊急校園學生對話。

NBC報導，一場在南加大的示威活動預定上午10點開始，地點則是位於胡佛街(Hoover Street)與傑佛遜大道(Jefferson Boulevard)的校園入口。支持巴勒斯坦與以色列的團體則已聚集在南加大及洛杉磯加大(UCLA)。在洛杉磯加大，警方更趕在周日數百名雙方人馬前往支持巴勒斯坦的學生活動範圍附近聚集之前，就已設置好路障。

響應「支持猶太學生」運動的以方示威者則表示，活動目標是挺身反對仇恨與反猶太主義。這場反抗議活動則是由「以色列美國委員會」(Israeli American Council)發起，該組織領袖卡爾(Elan Carr)則呼籲示威者過程應保持和平。

至於在南加大，校方管理階層表示，稍早因發現蓄意破壞行為及干擾而宣布暫時關閉校園，不過，在周日已恢復開放。南加大因為拒絕讓公開支持巴勒斯坦的畢業生代表發表畢業演說一度遭到外界抨擊，校方隨後表示取消導演朱浩偉(Jon M. Chu)的演講。在上周發生鎮暴警察逮捕超過90名示威者一天後，南加大宣布取消畢業活動。

今年春天，至少已有南加大一所學校取消畢業活動，其他學校則仍呼籲示威者訴諸和平，以便讓各校畢業典禮順利進行。

周日在洛杉磯加大，雙方人馬在示威過程中火藥味濃厚，叫囂與推擠此起彼落。該校副校長大迫(Mary Osako)透過聲明表示，由於示威者之間發生了一些肢體衝突，事後校方已提高安全措施。不過，並未傳出有人遭到警方逮捕或人員受傷的消息。

南加大 洛杉磯加大 巴勒斯坦

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