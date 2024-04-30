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挺巴學運蔓延法國 巴黎索邦大學50人紮營抗議

編譯俞仲慈／綜合29日電
索邦大學也掀起挺巴學運浪潮。(歐新社)
索邦大學也掀起挺巴學運浪潮。(歐新社)

全美大學校園爆發的親巴勒斯坦抗議活動，蔓延至其他國家，法國知名學府索邦(Sorbonne)大學學生霸占校園紮營抗議，警方29日展開驅離行動，有數十名學生被捕。

根據美聯社報導，29日中午，約50名抗議人士為聲援飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦人，在索邦大學校園內搭起帳篷，設置抗議營區，呼應美國校園發起的反以色列示威活動。

抗議營區不但有一面巨型巴勒斯坦國旗，抗議人士也高喊口號，表達對巴勒斯坦人支持，約有100人參加。

不過當天下午，警方進入校園將抗議群眾驅離，同時大批警力部署校園出入口處，嚴防學生再次進入學校紮營。

索邦大學研究生洛雷莉亞·弗雷霍(Lorelia Frejo)參加校外抗議活動，她向記者表示，警方動用武力將同學強制驅離；她說：「抗議人士很平和，但警察沒有做出任何解釋，就將他們直接帶走。」

弗雷霍還表示，受到紐約哥倫比亞大學(Columbia University)抗議活動的啟發，巴黎學生也決定挺身而出：「哥大的抗議者非常堅強，希望為巴勒斯坦的和平正義奮戰。」並坦言面臨警方執法的挑戰，但學生立場堅定不移。

馬克宏上周才在索邦演講

索邦大學對於法國社會與知識階級而言，具有獨特地位，就連法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)為配合6月歐洲議會(European Parliament)的選舉，即以該校為演講地點，闡述個人對歐洲的願景。

報導指出，位於巴黎地區另一所精英學府、也就是總統馬克宏與總理艾塔爾(Gabriel Attal)母校「巴黎政治學院」(Paris Institute of Political Studies，簡稱Sciences Po)在上周也發生校園抗議活動。

支持巴勒斯坦的「巴黎政治學院」學生受到哥大「加薩團結營」(Gaza solidarity encampments)抗議活動啟發，企圖占領校園內一處圓形劇場，26日親巴勒斯坦與親以色列兩派人馬在校外公開對峙，所幸鎮暴警察介入將雙方區隔開來而沒有爆發衝突。

根據報導，26日稍晚，抗議學生同意撤離，抗議活動和平落幕，「巴黎政治學院」校長也表示校方與學生已經達成協議。

巴勒斯坦 馬克宏 哥大

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