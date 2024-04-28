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學生促排除涉以色列資金 哈佛、哥大同聲拒絕

編譯俞仲慈／綜合27日電
哈佛大學是全美獲得捐款最多的大學，金額近510億元，校方明確宣示「反對抵制以色列及其學術機構的呼聲」。圖為學生給哈佛銅像掛上巴勒斯坦國旗。(美聯社)
哈佛大學是全美獲得捐款最多的大學，金額近510億元，校方明確宣示「反對抵制以色列及其學術機構的呼聲」。圖為學生給哈佛銅像掛上巴勒斯坦國旗。(美聯社)

中東情勢持續緊張，全美大學掀起反以色列抗議活動，並要求校方排除所有與以色列有關的資金，但是哈佛(Harvard)與哥倫比亞(Columbia)大學已經明確拒絕學生提出的要求。

根據彭博社(Bloomberg)報導，包括哈佛、哥倫比亞、耶魯(Yale)和柏克萊加大(UC Berkeley)，抗議學生揚言不達目的，不停止抗議。

柏克萊加大法學院學生、抗議活動領導人阿法內(Malak Afaneh)表示：「我們寧願冒著被停課、開除和逮捕的風險，我認為會給(校方)壓力。」

報導指出，若依照抗議學生的訴求，意味著貝萊德(BlackRock)、谷歌(Google)與亞馬遜(Amazon)雲端、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)甚至住宿網站Airbnb的資金都得排除。

不過數十年來，從大學到國會皆反對對以色列採取「抵制、撤資、制裁」(Boycott, Divestment, Sanctions，BDS)行動，全國逾半數州(包括紐約和加州)法律也不鼓勵對以色列採用BDS行動。

加州眾議會民主黨核心小組主席茲布爾(Rick Chavez Zbur)表示：「我向來就反對任何形式的反猶太主義，包括透過BDS行動歧視以色列人或將其妖魔化。」

然而去年10月以哈戰爭發生以來，數萬巴勒斯坦人死亡，反以色列聲浪席捲全美精英學府，根據「哈佛深紅報」(Harvard Crimson)報導，哈佛校園出現30頂帳篷打算長期抗爭；哥大與柏克萊加大等抗議學生揚言威脅猶太人，甚至力挺哈馬斯，校方全力維護言論自由與學生安全，但是在撤資方面完全不妥協。

報導指出，哈佛是全美獲得捐款最多的大學，金額近510億元，校方本月明確宣示「反對抵制以色列及其學術機構的呼聲」。

布朗(Brown)大學拒絕對以色列採取BDS行動，學生發動八天絕食抗議；耶魯大學拒絕從軍火商撤資的提議，並加大執法力道，逮捕40多名學生。

哥大今年2月拒絕對以色列撤資的提議，學生擴大抗爭，導致100多人被捕；密西根州立大學(Michigan State University)董事會主席皮爾斯(Sandy Pierce)表示：「撤資與財務管理均衡牴觸，會增加投資風險，限制報酬並危及現在與後代獲得的資源保障。」

儘管反以色列抗爭行動遭遇挫折，但學生們並沒有退縮，耶魯大學天文物理系大三學生比斯塔(Lumisa Bista)直言：「我們會繼續抗爭，我會繼續努力。」

以色列 柏克萊加大 耶魯大學

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