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結束3天訪中行程 布林肯：中國能扮演更有建設性的角色

記者陳湘瑾／即時報導
美國國務卿布林肯26日晚間於美國駐華大使館舉行記者會。（取材自美國國務院YouTube）
美國國務卿布林肯26日晚間於美國駐華大使館舉行記者會。（取材自美國國務院YouTube）

美國國務卿布林肯26日結束為期三天的訪中行程，他於26日晚間於北京美國駐華大使館舉行記者會。布林肯多次重申，不論是中國供應俄羅斯提供武器零件、中國產能過剩、地緣衝突等，都不只是美方單方面關注，而是全球都會受到影響，需要共同合作解決問題。

布林肯首先簡述過去兩天行程，他與中國國家主席習近平和多位中國政府高層見面，針對毒品芬太尼生產運輸、非法金融網絡、學術交流及軍事交流等議題進行深入交流，提出未來具體合作方案。

針對香港經濟、其他跨國鎮壓、言論自由和新聞自由等議題，布林肯表示，「很高興中國這次至少有發出短期簽證，讓美國記者來拜訪和報導中國行。」

針對要求中國減緩提供俄羅斯軍事零件一事，布林肯提到，中方提供部分機具、零件和晶片，協助俄羅斯生產火箭和坦克，讓他們有武器進攻烏克蘭。美方希望中國不要成為俄烏問題的一部分，「我們今天在會議上也有提及，若情況持續未改善，美方會針對超過100個中國企業予以經濟制裁，我們也準備好要付諸行動。」

有記者提問，歐洲國家若想加入預防中國提供更多軍火給俄羅斯的計畫，美方有哪些規劃。布林肯回應，「美方沒有預期或邀請其他歐洲國家加入這項計畫，這是大家共同的擔憂」。他指出，這麼多中國企業出口軍火零件到俄羅斯，如果是中長程導彈，射程也可能覆蓋部分歐洲國家。

關於美國財政部長葉倫提出「中國產能過剩」，布林肯指出，中國在太陽能面板、鋰電池和電動車等21世紀重點產業上，產能已經超過全球需求100%，「這不但威脅到全球其他公司，影響全球經濟，美國的工作機會也會受到波及，我們要確保美國勞工可以受到公平對待。」

在持續升溫的地緣議題上，他表示，中國持續騷擾影響菲律賓海域，對其他國家航行也會帶來影響，美方希望局勢可以降溫；布林肯重申，美國認可一個中國政策，但希望可以維持台海安全。布林肯同時認可中國在世界局勢上能扮演更有建設性的角色，比方施壓伊朗或北韓，或是阻止以巴衝突加劇。

記者詢問布林肯如何看待即將到來的美國選舉，中國對選情可能帶來的影響，布林肯回應，「作為國務卿，我關注的是政策，而非政治。」

布林肯最後強調，美中雙方從舊金山共識出發，在軍事關係、分期管控和對話等很多面向已經看到明顯進步，但兩國之間還是會有分歧紛爭，我們也很清楚說明兩國之間存在不同看法，我們會持續對話，最小化可能出現的誤判。」

布林肯 俄羅斯 國務卿

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