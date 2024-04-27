布林肯會習近平 關切台海和平、北京援俄爭議

布林肯任內兩次訪中，都獲習近平會見。（路透）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)26日結束訪中行程前與中國國家主席習近平 會面，國務院發言人米勒(Matthew Miller)指布林肯此行就雙邊關係與區域與全球關鍵優先議題的討論上，有深度、實質與建設性，布林肯關切北京援助莫斯科軍工及中方在南海仁愛暗沙破壞穩定，強調維持台海和平穩定的重要性，以及美國的「一個中國」政策沒有改變。

布林肯24日至26日分別會晤中國國家主席習近平、外交部長王毅、公安部長王小洪，與上海市委書記陳吉寧，這也是布林肯以國務卿身分第二度訪中，並與習近平見面。

中方稱5共識 習指美中應升級為「同球共濟」

26日習近平會見布林肯，仍坐中間主位。（路透）

中國外交部表示，習近平告訴布林肯，兩國應該做夥伴，而非對手；中國願意合作，不怕競爭，但競爭不是零和博弈，中方堅持不結盟，美方也不要搞小圈子。習近平還將中美關係「同舟共濟」升級為「同球共濟」，應該言必信，行必果，而非說一套，做一套。

中國外交部總結5點共識，包含落實舊金山峰會達成的共識，維持高層與各層級的往來，舉行AI 對話首次會議，擴大人文交流，以及協商國際地區的熱點議題。

布林肯促落實去年拜習會承諾 強化軍事溝通

米勒說，雙邊就美中關係的重要優先議題，有深入、實質且具建設性的討論；布林肯敦促美中落實去年拜習會的承諾，並在打擊鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl）、強化軍事溝通，以及討論解決與人工智慧（AI）相關的風險。

米勒在新聞稿中臚列拜登政府對北京的關切，以及美中分歧領域的看法。

針對台海，米勒表示，布林肯強調維持台海和平穩定的重要性，並重申基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

布林肯接受美國公共廣播電視（PBS）專訪時說，美國立場明確，一旦涉及南海與台海，美國的目標就是維持和平穩定，不樂見任何可能破壞現狀的行動。

王毅會晤布林肯時重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方兌現拜登不支持台獨，不支持兩個中國、一中一台，不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

布林肯：中國非市場經濟作為 威脅美國國安

米勒稱，布林肯對中方官員提到，中國的非市場經濟作為，曲解貿易或威脅美國國家安全；中國的產能過剩對全球經濟造成影響；布林肯提倡公平貿易，重申美國會持續採取行動來捍衛利益與價值觀，包含避免美國的先進科技被用於破壞美國國安與經濟，同時也不會過度限制貿易和投資。

布林肯接受PBS專訪提到，華為本月發表搭載了英特爾（Intel）AI晶片的新款手提電腦，「這再次表明，我們關注的是可能對我們的安全構成威脅的最敏感科技，我們的重點不是切斷貿易，也非遏止中國。」

米勒說，布林肯嚴重關切中國支持俄羅斯國防工業基礎一事，指這種支持損害歐洲和跨大西洋的安全；布林肯關切中國在仁愛暗沙附近的破壞穩定行動，強調維持南海航行自由與法治的重要性。