我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

布林肯會習近平 關切台海和平、北京援俄爭議

記者張文馨／華盛頓報導
布林肯任內兩次訪中，都獲習近平會見。（路透）
布林肯任內兩次訪中，都獲習近平會見。（路透）

國務卿布林肯(Antony  Blinken)26日結束訪中行程前與中國國家主席習近平會面，國務院發言人米勒(Matthew Miller)指布林肯此行就雙邊關係與區域與全球關鍵優先議題的討論上，有深度、實質與建設性，布林肯關切北京援助莫斯科軍工及中方在南海仁愛暗沙破壞穩定，強調維持台海和平穩定的重要性，以及美國的「一個中國」政策沒有改變。

布林肯24日至26日分別會晤中國國家主席習近平、外交部長王毅、公安部長王小洪，與上海市委書記陳吉寧，這也是布林肯以國務卿身分第二度訪中，並與習近平見面。

中方稱5共識 習指美中應升級為「同球共濟」

26日習近平會見布林肯，仍坐中間主位。（路透）
26日習近平會見布林肯，仍坐中間主位。（路透）

中國外交部表示，習近平告訴布林肯，兩國應該做夥伴，而非對手；中國願意合作，不怕競爭，但競爭不是零和博弈，中方堅持不結盟，美方也不要搞小圈子。習近平還將中美關係「同舟共濟」升級為「同球共濟」，應該言必信，行必果，而非說一套，做一套。

中國外交部總結5點共識，包含落實舊金山峰會達成的共識，維持高層與各層級的往來，舉行AI對話首次會議，擴大人文交流，以及協商國際地區的熱點議題。

布林肯促落實去年拜習會承諾 強化軍事溝通

米勒說，雙邊就美中關係的重要優先議題，有深入、實質且具建設性的討論；布林肯敦促美中落實去年拜習會的承諾，並在打擊鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl）、強化軍事溝通，以及討論解決與人工智慧（AI）相關的風險。

米勒在新聞稿中臚列拜登政府對北京的關切，以及美中分歧領域的看法。

針對台海，米勒表示，布林肯強調維持台海和平穩定的重要性，並重申基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

布林肯接受美國公共廣播電視（PBS）專訪時說，美國立場明確，一旦涉及南海與台海，美國的目標就是維持和平穩定，不樂見任何可能破壞現狀的行動。

王毅會晤布林肯時重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方兌現拜登不支持台獨，不支持兩個中國、一中一台，不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

布林肯：中國非市場經濟作為 威脅美國國安

米勒稱，布林肯對中方官員提到，中國的非市場經濟作為，曲解貿易或威脅美國國家安全；中國的產能過剩對全球經濟造成影響；布林肯提倡公平貿易，重申美國會持續採取行動來捍衛利益與價值觀，包含避免美國的先進科技被用於破壞美國國安與經濟，同時也不會過度限制貿易和投資。

布林肯接受PBS專訪提到，華為本月發表搭載了英特爾（Intel）AI晶片的新款手提電腦，「這再次表明，我們關注的是可能對我們的安全構成威脅的最敏感科技，我們的重點不是切斷貿易，也非遏止中國。」

米勒說，布林肯嚴重關切中國支持俄羅斯國防工業基礎一事，指這種支持損害歐洲和跨大西洋的安全；布林肯關切中國在仁愛暗沙附近的破壞穩定行動，強調維持南海航行自由與法治的重要性。

此外，布林肯此行與中方討論中東、北韓、香港、新疆、西藏和美國公民被錯誤拘留等議題。

中國國家主席習近平(右)26日在北京會見來訪的國務卿布林肯(左)，習稱中美兩個大...
中國國家主席習近平(右)26日在北京會見來訪的國務卿布林肯(左)，習稱中美兩個大國應該做為夥伴而非對手；布林肯則稱美國不尋求新冷戰。（路透）

布林肯 習近平 AI

上一則

談判無果 哥大學生持續占領校園 旁觀學生曝現況

延伸閱讀

美管制高階晶片出口 布林肯：非為阻礙中國經濟或技術

美管制高階晶片出口 布林肯：非為阻礙中國經濟或技術
布林肯突造訪北京小眾唱片行 買了泰勒絲和他的專輯

布林肯突造訪北京小眾唱片行 買了泰勒絲和他的專輯
布林肯：有證據顯示北京意圖干預美國選舉

布林肯：有證據顯示北京意圖干預美國選舉

布林肯訪中 學者：中美核心議題沒有取得突破

布林肯訪中 學者：中美核心議題沒有取得突破

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式