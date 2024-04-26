溫斯坦案Q&A 一文看懂為何被案件推翻、未來發展

2017年在媒體揭露好萊塢著名製片人溫斯坦的性虐待醜聞後，近百名女性出面講述溫斯坦的施壓和操縱行為，隨即引發全球#MeToo運動。(路透資料照片)

紐約州 終審法院25日推翻著名製片人哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)2020年的性侵定罪，美聯社整理出該案為何被推翻的來龍去脈，以及日後的發展可能。

定罪為何被撤？

終審法院認為，主審溫斯坦2020年強姦案的法官柏克(James Burke)抱有偏見，因而做出不當裁決，包括讓未於該案指控溫斯坦的女性作證。紐約終審法院以4比3的票數裁定認為，柏克允許其他女性就溫斯坦「令人厭惡的不良和下流行為」作證，這是濫用司法自由裁量權，削弱被告在陪審團前的形象。

溫斯坦的辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)則說，柏克還允許檢察官提出過去的行為對質，進而影響審判。艾達拉說溫斯坦本想出庭作證但選擇不出庭，因為他必須回答橫跨40年、多達數十起疑似不當行為的問題，包括與他的電影製片人兄弟打架、憤怒地掀桌、厲聲斥責服務生、大吼助手等等。

溫斯坦可出獄？

不會，他將因2022年在洛杉磯被判犯下另一起強姦罪而繼續服刑16年。溫斯坦目前仍在紐約服刑，最近人在莫霍克懲教所(Mohawk Correctional Facility)，但也可能被帶到加州 服刑。如果檢方再次起訴他，則可能被關押在紐約等待新的審判。

加州案件如何？

溫斯坦目前剩下的定罪為義大利 演員兼模特兒切尼紹娃(Evgeniya Chernyshova)提出的強姦和性侵指控，而該案的辯護律師邦讓(Jennifer Bonjean)正提出上訴。邦讓表示，加州陪審團當時被告知溫斯坦在其他州因強姦罪被定罪，這很大程度上影響了他未被無罪推定，結果證明這是不公平的、他不該被定罪。加州檢方25日則表示紐約終審法院指出的法律問題並不存在於加州案中，因紐約州法律允許法官酌情讓證人作證被告的犯罪傾向，所以讓四名非該案女性出庭是合理的。

下一步怎發展？

曼哈頓地區檢察官辦公室並未放棄，聲明稱將盡一切努力再審此案，堅定履行對性侵倖存者的承諾；這也代表受害者可能在證人席上重述她們的可怕經歷。