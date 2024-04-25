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拜登簽援外法案 武器立即送烏克蘭：俄若勝利，將攻擊北約盟友

記者張文馨／華盛頓報導
延宕數月之久，參眾兩院終於通過軍援烏克蘭、以色列、台灣的預算，拜登總統立即簽署，美國並打包送出武器。（美聯社）
延宕數月之久，參眾兩院終於通過軍援烏克蘭、以色列、台灣的預算，拜登總統立即簽署，美國並打包送出武器。（美聯社）

拜登總統24日簽署援助烏克蘭、以色列和台灣共950億美元的預算案，他表示，這將對美國的夥伴提供重要的幫助，也是投資美國國安，讓美國和全球都更加安全；若俄羅斯在烏克蘭贏得勝利，下一步就可能直接攻擊北約(NATO)盟友。

公布首波10億元軍援

拜登表示，美國幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。

國防部在追加預算生效後，首波公布對烏克蘭的援助共10億美元，包含RIM-7海麻雀防空飛彈、AIM-9響尾蛇空對空飛彈、刺針防空飛彈、拖式飛彈、海馬士火箭系統彈藥、155釐米與105釐米砲彈，以及各式戰車。

白宮去年10月就提出追加預算的要求，呼籲國會通過對烏克蘭的援助，而國會花了幾個月審議，期間中東地區爆發衝突，讓法案前景更加複雜。

批伊朗、北韓、中國援俄

如今終於通過，拜登說，以前總統川普為首的「讓美國再度偉大」(MAGA)共和黨人數月來封殺這些援助預算，烏克蘭早已用光彈藥；而俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的友人伊朗、北韓和中國大陸則源源不絕地供應無人機、彈道飛彈，並協助提高俄國的國防生產。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)刻正訪問中國，美方預告，布林肯將直接要求中方不得援助俄國國防工業。

路透和政治新聞Politico同日報導，美國幾周前就悄悄送MGM-140陸軍戰術飛彈系統到烏克蘭，烏克蘭17日兩度使用這套系統，分別針對克里米亞半島俄羅斯機場，以及位於烏克蘭東南部的俄羅斯軍隊。

路透引述美國官員說法報導，美國原先還在考慮是否提供MGM-140，因俄對烏採用北韓提供的長程彈道飛彈，以及俄國鎖定烏國基礎設施，讓美國改變心意；官員補充，美方提供MGM-140的計畫包含在拜登上月12日批准對烏克蘭3億美元援助案中。

拜登表示，若普亭在烏克蘭取得勝利，下一步就會將軍隊開入北約盟國，依照北約的集體防禦承諾，美國將被普亭拖入歐洲戰場；對美國和北約來說，現在就是歷史時刻。

談受惠對象未提台灣

拜登細數從包裹法案受惠的烏克蘭、以色列，以及對加薩走廊的人道援助，唯獨沒有提到台灣，僅以「印太地區盟友和夥伴」揭過。

美國副國務卿坎伯(Kurt Campbell)24日在美國智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)談到台海，他說，過去通常是只有美國自己在談這件事，現在歐洲、印太和其他地區的國家，都紛紛加入，為協助維持台海和平穩定的議題發聲並參與進來；美日深入且密集討論，如何強化台日非官方關係，以及採取步驟釋放決心維持威懾的訊號。

同日，五角大廈公布最新合約提到，雷神公司支援普惠公司所生產的PW-100發動機的技術支援服務，其中台灣也在其中，屬於F16延壽案的一環。

美國援助烏克蘭的遠程戰術飛彈系統ATACMS，據報導烏克蘭已用來回擊俄羅斯占領的...
美國援助烏克蘭的遠程戰術飛彈系統ATACMS，據報導烏克蘭已用來回擊俄羅斯占領的克里米亞地區。（美聯社）

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