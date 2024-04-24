挺巴學運／共和黨參議員籲拜登派國民兵 保護猶太裔學生

反以挺巴的大學生23日持續在各校園聚集。圖為麻省理工學院的穆斯林學生在校園草坪上祈禱。（美聯社）

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)、柯頓(Tom Cotton)呼籲拜登 調動國民兵 保護美國猶太 裔大學生，以應對校園內的反以色列示威活動。

霍利22日致函拜登：「在美國各大學校園裡，猶太裔美國人正面臨風險，…在你的逾越節(Passover)聲明中，你指出『近幾日，我們看見騷擾及呼籲針對猶太人的暴力行動，這種公然的反猶太主義既危險且應該受到譴責，這在大學校園或我們國家的任何一個角落都是無法容忍的。』現在，你必須採取行動，實踐這些話。」

霍利要求：「必須立即調動國民兵及其他需要的當局單位，以確保美國猶太裔學生和公民的安全。」

霍利引用艾森豪總統1957年的第10730號行政命令(Executive Order 10730)，該命令派遣阿肯色州國民兵及美國陸軍第101空降師(101st Airborne Division)，以確保小岩城(Little Rock)中區高中非裔學生的安全。

霍利敦促拜登效仿此做法，保護哥倫比亞大學及其他學校的猶太裔學生。

柯頓在X平台發文，稱「哥倫比亞大學萌芽中的計畫必須停止。」

他提到紐約市長亞當斯(Eric Adams)及州長霍楚(Kathy Hochul)，表示：「如果亞當斯不派遣紐約警察局，霍楚不派遣國民兵，那麼拜登有責任掌管並驅散這些暴徒。」

霍利指出，哥倫比亞大學爆發反以色列行動後，校園警察和地方執法部門未能確保校園的安全。

哥倫比亞大學正統聯盟猶太學習計畫(Orthodox Union-Jewish Learning Initiative on Campus)負責人艾利．比奇勒(Rabbi Elie Buechler) 21日稱，當局「無法確保猶太學生的安全」，並建議猶太學生盡快返家。

霍利指出，示威者在該大學校園中非法建立「加薩團結營地」(Gaza Solidarity Encampment)，展示反猶太主義，還襲擊猶太學生、偷竊並試圖燒毀以色列國旗。他給拜登的信函中表示，校園暴徒正在高喊「暴力、種族滅絕的言論」。