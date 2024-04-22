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挺巴示威？擾亂？大學施鐵腕 祭出退學、報警

記者顏伶如／綜合報導
圖為大批示威人士在華府抗議加薩平民遭到戰火屠殺。(美聯社)
圖為大批示威人士在華府抗議加薩平民遭到戰火屠殺。(美聯社)

多年來，大學對於校內出現擾亂秩序的示威行動大多予以包容，但如今則希望抗議學生適可而止。紐約時報21日報導，某些學校對抗議學生祭出停學、甚至退學處分，引起外界質疑界線畫分如何拿捏。

密西根大學 將推新規 重新界定擾亂行為

擁有百年歷史的密西根大學(University of Michigan)年度榮譽生表揚大會(honors convocation)，典禮向來莊嚴隆重，但今年卻有抗議人士在觀眾席鬧場，高舉以紅漆寫著「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)字樣的布條，並且大聲喊著：「你們在贊助種族滅絕！」

由於典禮無法進行，學校主管宣布提早宣布結束儀式，數百名學生與觀禮家長離開會場。

兩天之後，密西根大學校長小野三太(Santa J. Ono)發表措詞強烈聲明指出：「夠了(enough)。」

小野三太在聲明中說：「我跟你們當中很多人一樣，對於我們學校的抗議歷史深以為榮。不過，周日發生的狀況，我們沒有任何人應該引以為傲。」他表示，學校將推出新規，重新界定哪些擾亂行為將受到懲處。

麻省理工、紐約大學、布朗大學 採取行動

報導指出，密西根大學並非特例，某些全美最知名的學府，長年對於學校訂定的規則並未確實執行，但現在則拿出鐵腕行動，對破壞秩序的學生處以停學懲罰，還有學生遭到退學。麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、紐約大學(New York University)、布朗大學(Brown University)等學校最近都對抗議學生採取迅速、明確的行動，包括報警逮捕。

哥倫比亞大學(Columbia University)學生在校內搭起數十頂帳篷展開抗議，學校在上周四終於不再容忍，讓紐約市警察局員警入內逮捕。就在一天之前，哥大校長莎菲克(Nemat Shafik)在國會作證時說，學校已對抗議學生傳達明確訊息，清楚告知絕不容忍不當行為。

某些大學主管說，某些抗議活動不但對教育造成干擾，還讓猶太裔等學生擔心安危。

紐約時報 紐約市 巴勒斯坦

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