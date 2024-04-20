中設新兵種「信息支援部隊」 習近平直接指揮

解放軍19日成立新軍種「信息支援部隊」，將統合網路信息作戰，直接受中央軍委主席習近平管轄。（新華社）

中國人民解放軍 成立新兵種「信息支援部隊」，由戰略支援部隊改組而成，中共 總書記、中央軍委主席習近平 強調，信息支援部隊「是全新打造的戰略性兵種，是統籌網路信息體系建設運用的關鍵支撐」，改組後原戰略支援部隊政委李偉留任，司令員則改由畢毅擔任。

據央視新聞報導，信息支援部隊成立大會19日在北京八一大樓舉行，習近平強調，調整組建信息支援部隊，「是黨中央和中央軍委從強軍事業全域出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措」。

他指出，信息支援部隊是「全新打造的戰略性兵種，是統籌網路信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大」、「要有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭」。他還要求強化科技創新，「建設符合現代戰爭要求、具有我軍特色的網路信息體系，高質量推動體系作戰能力加速提升」。

習近平強調，要堅決聽黨指揮，全面貫徹黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

李偉代表信息支援部隊發言表示，「堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，聚力備戰打仗」。

成立大會上，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東與其他軍委委員皆出席，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網路空間部隊領導管理關係。