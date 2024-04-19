高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬

高盛的報告顯示，新移民擁有大學學歷者比土生土長的美國人還多。（路透）

高盛(Goldman Sachs)研究報告指出，近年來在就業人口中，移民 比率大幅增加，大多集中在建築、專業與餐飲服務業，但年薪不到4萬元。不過，外國移民取得大學文憑的比率比本土美國人來得高。

自2020年1月以來，美國多出近300萬工作人員，但美國本土出生的工作人數幾乎沒有增加，也就是美國就業市場成長大多得力於移民，特別是在外國出生的勞工 。分析勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據後發現，在外國出生的勞工占美國勞動力比率，從2020年1月16.8%，到了2024年3月提高到19.3%。

支持移民的人認為，新移民可以大幅提升美國經濟成長，而且並未搶走美國人的工作。隨著許多嬰兒潮人口退休，加上年輕人少生孩子，移民可望成為讓美國勞動力水準持續成長的最佳途徑。不過，有些人則認為移民搶走美國人的工作並造成工資降低以及房價飆升。去年12月，從墨西哥 非法入境遭逮的人數創下新高，紐約與芝加哥等城市也因為移民湧入而疲於奔命。

這次報告並指出，近期移民大多來自南美、中美洲與墨西哥，2023年來自上述地區的移民人數是疫情前平均值的三倍。至於一半以上的移民大多選擇居住在佛羅里達、加州、德州與紐約其中之一，其次則為新澤西、伊利諾、麻州與喬治亞州。政策對移民是否寬容以及靠近南部邊境都是影響移民居住地選擇的因素。

近期移民大約有64%的人已有工作或正在找工作，相較在本土出生的美國人則為62%，不過，移民失業率高達6.3%，美國的工人則為3.8%。在16歲以上的移民中，男性占55％，同年齡的美國人男性比率為46％，而且超過39%的移民擁有大學學歷，相較美國人則為34%。

至於移民最常投入的行業則是建築、專業與商業以及住宿與餐飲服務業，16%的移民投入建築業工作，最主要擔任建築工、木工與電工，美國出生的人占6.4%。約17%的移民會在專業及商業工作，主要為管理員、警衛與景觀美化與場地管理人員，本土美國人占12%。除此之外，12%的移民會在住宿與餐飲服務業工作，美國出生的人則有7%，最常從事工作包括食物預備與服務人員、服務生、廚師和飯店櫃檯。