報告：疫情後城市人口復甦 移民為最大推手

研究指出，移民湧入有助於城市在新冠疫情後的復甦。圖為疫情期間亞裔抗議仇亞的暴力事件。（美聯社）

布魯金斯學會(Brookings Institution)分析美國人口普查局(U.S. Census Bureau)今年稍早發布的全國、各州、縣市人口數據，發現各大都會 區及主要城市因新冠疫情 形成的人口流失正在減緩、甚至轉正，而移民 正是復甦背後的推手。

「今日美國報」(USA Today)報導，據布魯金斯學會本周發布的報告，2020至2021年間海外移民數量幾乎處於歷史最低點，但過去兩年大幅增加，其中城市地區是最大受益者。移民最多的20個都會區僅占美國總人口的36%，但2021年至2023年占移民成長總數的六成；若不計入移民，西雅圖、波士頓、邁阿密等11個都會區的人口同一時間內將會減少。

2022年7月至2023年7月間，56個人口超過100萬的都會區中有40個的經濟成長高於前兩年，包括十大都會區中的七個：紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓、波士頓、邁阿密和華盛頓。的確幾乎各地出生人數都超過死亡人數，但主要是移民模式改變使得都市人口上升，尤其是海外移民。至於非大都會地區的人口成長，主要是國內移民活動升高導致。

報告指出海外移民增加是一個獨特且正向的貢獻因素，似乎是以前未曾預見到的「靈丹妙藥」，可能會繼續推動城市經濟活力。報告稱2020年到2021年由於疫情流行，許多工作轉為線上，56個都會區出現了30年來首次人口流失，舊金山和紐約便是「空城」的典型例子。但到2022年都會區居民總數增加52萬7000人、2023年再增加87萬人，許多城市如芝加哥庫克郡(Cook County)、丹佛郡、密爾瓦基郡、華盛頓特區都由負轉正。

賓州布林莫爾學院(Bryn Mawr College)城市發展與結構項目主席麥克多諾(Gary McDonogh)表示，布魯金斯學會的分析很重要，因為「它讓我們知道要重視每年流入的60萬至100萬名合法移民，他們經過嚴格審查，帶來技能、資本和家庭關係，從而振興城市和郊區。」麥克多諾補充，大城市也能靠國際移民更加國際化和全球化，吸引國內移民湧入。