拜登抗中 擬採新措施保護電動車、太陽能板行業

拜登 總統17日於賓州宣布考慮對中國鋼鋁產品徵收更高關稅，並對中國接受大量補貼的造船業進行新貿易調查後，紐約時報報導，由於中國廉價出口激增，可能抹殺對拜登經濟議程至關重要的投資 及就業 機會，拜登正考慮採取新措施，以保護美國電動車生產和太陽能板製造等新興產業，免受中國競爭威脅。

為振興美國製造業並加速向清潔能源轉型，拜登已斥資數兆元。但工會、製造業團體和部分經濟學家同聲表示，若政府想確保大規模產業計畫不被中國低成本相同新興技術淹沒，有必要採取更多措施來限制中國進口。

康乃爾大學經濟學家普拉薩(Eswar Prasad)表示，「這種危險非常明顯，拜登政府的產業政策主要關注的並不是傳統低技能低工資製造業，而是新型高科技製造業，這些正是中國加大投資的領域。」

紐時分析指出，美中雙方都在利用巨額政府補貼、刺激經濟成長，並試圖主宰本世紀最重要的全球高科技市場，加速全球從化石燃料轉型，避免氣候變遷災難。但美中為這些行業提供融資的方式大不同。

中國官員向通常依靠低成本勞力運作的工廠注入資金，包括從國有銀行向原本可能無法生存的企業提供極具吸引力的貸款，同時有助化解房地產危機和國內消費低迷問題。這些中國工廠現在以遠低於競爭對手的價格出口商品，幫助中國推動經濟發展。有國家聲稱，某些情況下，中國企業甚至在國外虧本銷售產品。

拜登雖然也將聯邦資金注入目標產業，但他主張創造更多高薪就業機會，希望透過高薪工作推動創新，為中產階級開闢新途徑。政府為聯邦資金設定條件，受補貼企業須支付較高工資或為勞工提供兒童保育福利，其他條件還包括工廠須使用在美開採或生產的組件。

也正因此，拜登及其經濟團隊愈來愈將中國進口產品視為實現政見的直接威脅。他們考慮對來自中國部分戰略進口產品徵收更高新關稅，對中國技術發起多項調查，包括電動車軟體和其他汽車網路組件在內。