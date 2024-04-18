不理反對勢力 強生擬周末表決援烏、援以案 引發黨內動盪

共和黨籍的眾院議長強生準備冒著被同志罷免的風險，最快周六分拆表決對以色列、烏克蘭等國的軍援預算案。（美聯社）

眾院 議長強生不理會共和黨 內反對勢力，準備在周末就援助烏克蘭、以色列等法案進行投票，共和黨團為之動蕩不安，另促使兩名共和黨眾議員 準備推動提案，罷免強生的議長職務。

華盛頓郵報17日報導，強生本周原打算提出的是分成四部的配套法案，但現在打算推的是五條法案，分別是援烏、援以、援印太盟友法案，還有共和黨外交政策夢想清單；第五條則是單獨的法案，迎合共和黨強化國家南部邊界的諸般要求。

這種推案新手法有風險，可能讓強生失去議長寶座，他就任議長才六個月，目前同黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)矢言，假如強生在院會提出許多極右派共和黨人反對的援烏法案，就要提案罷免他。

強生17日早晨發簡訊給共和黨同僚，表示本周收到反饋及進行討論，眾院將推動他的計畫，而法案有些重大變更。他打算17日稍早先提援烏、援以、援印太盟友法案文本，同日稍晚再提共和黨的夢想清單、邊界政策。

三條不同法案，軍援以、烏與台灣，大致上與參院通過的950億元補充法案相同；但是把一部分援助，也就是直接送錢援助烏克蘭，轉化為貸款，想藉此討好共和黨；另外還納入90多億元人道濟助加薩、西岸、烏克蘭等亟需金援的地方，以吻合民主黨要求。

強生推案絕不保證成功，就援外配套法案，以及保住他議長職務，皆是如此。至於投票時機也懸而未決，一些眾議員18日已排定休會一周。

凡此種種會發生，都因共和黨在眾院僅擁有兩票的最微弱多數，意味如果民主黨不想幫忙強生留在議長寶座，只要三名共和黨加入全部民主黨，就可以奪走強生的議長議事槌。而且，因為蓋拉格(Mike Gallagher)眾議員辭職19日生效，突然之間共和黨優勢只剩一票；但蓋拉格按預期要等援外法案通過後才離職，他的辦公室17日表示，蓋拉格議員有彈性留下來，支持20日的援外配套案。