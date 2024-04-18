我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

不理反對勢力 強生擬周末表決援烏、援以案 引發黨內動盪

編譯潘勛／綜合17日電
共和黨籍的眾院議長強生準備冒著被同志罷免的風險，最快周六分拆表決對以色列、烏克蘭等國的軍援預算案。（美聯社）
共和黨籍的眾院議長強生準備冒著被同志罷免的風險，最快周六分拆表決對以色列、烏克蘭等國的軍援預算案。（美聯社）

眾院議長強生不理會共和黨內反對勢力，準備在周末就援助烏克蘭、以色列等法案進行投票，共和黨團為之動蕩不安，另促使兩名共和黨眾議員準備推動提案，罷免強生的議長職務。

華盛頓郵報17日報導，強生本周原打算提出的是分成四部的配套法案，但現在打算推的是五條法案，分別是援烏、援以、援印太盟友法案，還有共和黨外交政策夢想清單；第五條則是單獨的法案，迎合共和黨強化國家南部邊界的諸般要求。

這種推案新手法有風險，可能讓強生失去議長寶座，他就任議長才六個月，目前同黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)矢言，假如強生在院會提出許多極右派共和黨人反對的援烏法案，就要提案罷免他。

強生17日早晨發簡訊給共和黨同僚，表示本周收到反饋及進行討論，眾院將推動他的計畫，而法案有些重大變更。他打算17日稍早先提援烏、援以、援印太盟友法案文本，同日稍晚再提共和黨的夢想清單、邊界政策。

三條不同法案，軍援以、烏與台灣，大致上與參院通過的950億元補充法案相同；但是把一部分援助，也就是直接送錢援助烏克蘭，轉化為貸款，想藉此討好共和黨；另外還納入90多億元人道濟助加薩、西岸、烏克蘭等亟需金援的地方，以吻合民主黨要求。

強生推案絕不保證成功，就援外配套法案，以及保住他議長職務，皆是如此。至於投票時機也懸而未決，一些眾議員18日已排定休會一周。

凡此種種會發生，都因共和黨在眾院僅擁有兩票的最微弱多數，意味如果民主黨不想幫忙強生留在議長寶座，只要三名共和黨加入全部民主黨，就可以奪走強生的議長議事槌。而且，因為蓋拉格(Mike Gallagher)眾議員辭職19日生效，突然之間共和黨優勢只剩一票；但蓋拉格按預期要等援外法案通過後才離職，他的辦公室17日表示，蓋拉格議員有彈性留下來，支持20日的援外配套案。

共和黨 眾議員 眾院

上一則

TikTok前員工爆料：公司下令美用戶數據要回傳北京

下一則

不滿縱容自由派偏見影響報導 國家公共廣播電台主編辭職

延伸閱讀

福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨

福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨
眾院彈劾國安部長條款 已送參院

眾院彈劾國安部長條款 已送參院
職務不保？罷免聲起 眾院議長強生腹背受敵

職務不保？罷免聲起 眾院議長強生腹背受敵
拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

熱門新聞

愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵