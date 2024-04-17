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明年COLA估調升3% 社安金將增加

編譯潘勛／綜合16日電
2025年「生活成本調整」(COLA)可望調升3%。(美聯社)
2025年「生活成本調整」(COLA)可望調升3%。(美聯社)

福斯商業台(Fox News)16日報導，非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)指出，因為通膨連三個月升溫，領社安金的人，明年「生活成本調整」(COLA)可望調升3%，幅度高出以往預期。

按3月通膨數據，消費者物價指數環比上個月升0.4%，同比去年升3.5%，兩項數值，都比預期來得高，愈發證明打擊高通膨有多艱鉅。

翌年度社安金生活成本調整計算，是以本年度7月、8月、9月的都市受薪階級消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)做為根據。

假如社安制度受益人明年收到的每月COLA支票為調升3%，那麼相較於2023年的8.7%、2024年的3.2%，來得大幅減少。只是3%仍比過去20年平均增幅的2.6%來得高。

增加幅度如此，平均福利1907元的退休人士，每個月將多領大約57.21元。

老年人聯盟研究員瑪麗‧強森(Mary Johnson)做完分析後指出，許多退休人士發現，就算COLA調升一如去年，要跟得上高通膨仍很吃力。

今年生活成本調整增加3.2%，比3月的通膨實際值來得高，而與2月相比則為打平。強森表示，如此意味較高齡消費者的購買力正在流失。

社會安全局(Social Security Administration)將在10月中旬公布最終的調整百分比。

通膨迫使全美家戶要花更多錢在日用必需如食物及房租，財務壓力沉重。通膨重擔由低收入國人承擔大到不成比例，物價波動讓他們原已吃緊的月收入受到重大打擊。

穆迪分析公司首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)指出，因為通膨依然很高，3月一般美國家戶購買去年同期的商品、勞務，要多付227元；比起兩年前則是平均多花784元，比這波通膨開始的三年前要多花1069元。研究指出，雖說通膨由2022年中旬的最高點已經下降，但很多家庭還未感受到實質面壓力減輕。

退休 社安金 高通

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