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WSJ：美國近200大學合作中資 恐洩重要產業技術

編譯陳韻涵／綜合15日電
美中關係不睦，但華爾街日報調查指出，美國仍有近200所大學與中資公司簽約合作，中方可從中獲得許多技術，有國安隱憂。（路透）
美中關係不睦，但華爾街日報調查指出，美國仍有近200所大學與中資公司簽約合作，中方可從中獲得許多技術，有國安隱憂。（路透）

美國與中國關係不睦，但美國至少200所大專院校與中資企業簽約合作，中方藉此獲取重要產業技術，引發國安顧慮，國會議員呼籲審查。

華爾街日報(WSJ)15日報導，中國企業在美國政界被冷落，卻在美國校園作為客戶廣受歡迎。 美國大學在全球各地簽約銷售其研究並培訓專業人才，其中收益最高的部分協議，簽約對象即為中國企業。

美中敵對多年，雙方激烈競爭，美國人對於北京影響美國校園的程度更敏感，但美國校園和中國企業之間數十年的商業模式仍蓬勃發展。

WSJ分析教育部的公開資訊發現，2012年至今年，有將近200所美國大專院校與中國企業簽訂2900份合約，總價值23億2000萬元。

美方專業的廣泛貿易讓高等教育官員及國會議員面臨難題，必須畫定促進學術研究及強化美國競爭對手的界線。

前總統川普時期的教育部官員柯瑞爾(Daniel Currell)表示，「中國企業顯然可透過與美國大學簽約，獲取在其他地方無法獲得的能力。」

柯瑞爾曾負責追查外國企業對美國高等教育的影響，他說：「最大的問題是，哪些(合約)合法，哪些合法且可公開，而哪些涉及違法？」

在部分案例中，美國大學輸出的技術攸關在地產業，如密西根大學與汽車、佛羅里達大學與柑橘；另有大專院校替中方做研究，如中國三大國營石油公司都透過簽約給了奧斯汀德州大學至少10萬元，校方澄清合約內容為「研究活動」。

美國大學透過學費、饋贈和合約等形式，從各國賺錢。WSJ分析，卡達以「非學費」的方式挹注美國大學最多資金，其次依序為英國、德國和中國。

捐贈廣受公眾關注，因為饋贈往往由個人提供一大筆錢，而校方會透過命名新建築等方式反饋；但整體而言，合約涉及的資金量體更龐大。

WSJ指出，過去十年間，涉及中方的大學合約總價值，是公開資料捐款額的2.5倍，不只中國如此，其他國家亦然。

中國籍留學生在美國校園仍屬最大宗，其學費等開銷在多數大學預算中的占比，遠超企業合約和個別捐款。

依規定，美國大學必須向教育部通報超過25萬元的外國捐款或合約，但此規定從未嚴格執行；教育部表示，數十億捐贈或合約未通報；WSJ則發現，已通報的資料涉及重複計算且有誤。

國會要求審查中國企業與美國大專院校所簽訂的合約，評估相關國安風險的呼聲漸長。

美國不少大學要仰賴外援，來自中國資金占很大比率，其中還涉及許多重要產業技術。（路...
美國不少大學要仰賴外援，來自中國資金占很大比率，其中還涉及許多重要產業技術。（路透）

教育部 柯瑞 石油

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