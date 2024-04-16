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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

編譯周芳苑／綜合15日電
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車銷售不振的情況如滾雪球般加劇，導致轉售價暴跌，進一步衝擊買氣。

汽車搜尋引擎iSeeCars稱，全美二手電動車近一年跌價速度更甚汽油車，二手電動車平均價格下跌32%，遠大於汽油車的跌幅3.6%。

轉售價暴跌讓人們更不想購買，消費者擔心不值得為電動車支付高昂價格。除了不想因充電不易、缺乏選擇和行駛里程而擔憂，如今又擔心日後轉售車輛無法賣好價錢。

免費購車程式CoPilot執行長瑞安(Pat Ryan) 說，消費者原本並不擔心電動車轉售價值，但特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)降價讓人們感覺自己所擁有的特斯拉價值頓失，如今只值4萬美元。

馬斯克為了在競爭激烈的電動車市場中維持市占率，將特斯拉新車售價大砍20%以上，為二手電動車市場帶來壓力，重創特斯拉二手車行情。iSeeCars說，2023至2024年間，全美二手車市場跌價幅度最大的前四名都是特斯拉車款。

iSeeCars執行分析師布勞爾(Karl Brauer)稱，馬斯克希望藉由降價維持特斯拉銷售量，卻對該品牌的剩餘價值產生破壞性影響；目前在二手市場，特斯拉車輛的折價情況比其他品牌嚴重，價值下降28.9%，是跌幅排名第二「愛快羅密歐」(Alfa Romeo)的兩倍多。

專家說，電動車價格正趨穩，其單價未必比燃油車貴。

Cox Automotive數據顯示，截至2023年底，新款電動車平均成交價5萬798美元，僅比汽油車4萬8759美元高2040美元。

在二手車市，電動車平均價格甚至略低於汽油車，未來幾個月可能還會微幅走跌。iSeeCars說，二手電動車2月平均售價3萬904美元，汽油車為3萬1153美元。

布勞爾說，二手車買主如果以3萬1000美元為預算，足可選購包括電動車和汽油車在內的多數車款。

凱利藍皮書(Kelley Blue Book)1月報告稱，對於電動車，人們仍擔心沒有充電站而電量耗盡，和五年前的擔憂一樣。

電動車 特斯拉 二手車

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