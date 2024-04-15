拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

參院多數黨領袖舒默與拜登總統周日電話會議，討論中東當前局勢。（歐新社）

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列 轟炸後，13日晚間發動空襲報復以色列，中東緊張局勢升溫，但美國國會仍未在軍援法案上達成共識。參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的一名助手透露，拜登總統14日與國會兩黨領袖召開電話會議，討論中東當前局勢。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登召集舒默以及參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、眾院 議長強生(Mike Johnson)、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)等人，敦促盡快通過援助法案。

國會的主要問題圍繞是否將以色列軍援附加到更廣泛的國家安全援助計畫內，這將包含向烏克蘭、台灣援助的資金。參院已經通過了這個方案，舒默和麥康諾在內的兩黨議員小組認為這是向以色列提供援助最快的方式。

但法案在眾院卡關，現在強生和他的共和黨同僚恐陷入複雜的境地。由於兩黨皆有反對聲音，眾院先前難以通過獨立的以色列軍援法案；但如果強生同意將以色列軍援與烏克蘭、台灣等軍援包裹在一起或使用參院版本投票，可能又會引起右翼憤怒。強生誓言本周會提出某種形式的以色列援助法案，但細節仍在敲定中。