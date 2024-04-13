我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

外國情報監視法免搜索令 掌握情資供總統每日簡報

記者顏伶如／綜合報導
美國多次國際情報失準，透過外國情報監視法可以即時蒐集情報向總統簡報。（路透）
美國多次國際情報失準，透過外國情報監視法可以即時蒐集情報向總統簡報。（路透）

「外國情報監視法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA，也稱外國情報偵察法)702條款(Section 702)，短期授權將於4月19日截止，共和黨居多數的國會眾院12日通過延長，讓聯邦執法機關不需搜索令搜集大量網路、手機數據等情資時能於法有據。

「外國情報監視法」取得資訊不但是總統每日早晨情資報告的主要內容，還讓美國掌握俄羅斯侵略烏克蘭的真正意圖，辨識哪些外國勢力企圖入侵美國基礎建設，得以揭露外國恐怖主義網路，並防範美國國內發生恐怖攻擊。

然而，每年數十萬美國民眾在沒有搜索令的情況下，訊息遭到政府機關附帶取得。

2008年通過的「外國情報監視法」規定，政府有權要求美國手機公司與網路業者提供進入網路中樞溝通平台的管道，政府可以要求取得手機通話內容，要求電郵業者與其他通訊業者提供某個特定帳號的資料。

外國情報監視法授權情報單位不必搜索令即可監控情報，被視為反恐的情蒐手段，但也有違...
外國情報監視法授權情報單位不必搜索令即可監控情報，被視為反恐的情蒐手段，但也有違反隱私之虞。（路透）

根據「外國情報監視法」取得的大量資料，讓美國情報單位可以迅速掌握在其他國家的外籍人士訊息。

國家安全局(National Security Agency)指出，每日呈送給總統的「總統每日簡報」(President's Daily Brief)裡，約有60%內容含有來自702條款的資料。

隱私與公民監督委員會(Privacy and Civil Liberties Oversight Board)2023年9月公布調查報告指出，「外國情報監視法」取得訊息讓美國得以了解俄羅斯入侵烏克蘭的原因，哪些外國勢力準備對美發動網路攻擊，以及中國鎖定哪些異議分子。

外籍人士受到監察時，身為美國人的溝通對象也受到連帶偵察。過去幾年，702條款曾經多次更新，包括2018年設立保護新措施，盡量減少美國民眾的通訊內容在沒有搜索令的情況下被監視。

紐約大學法學院布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)引述公開數據指出，聯邦調查局(FBI)透過「走後門」手段，每年對數十萬美國人進行資料搜集；「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議人士、國會議員以及國會選舉金主資料都被搜集。

烏克蘭 俄羅斯 黑人的命也是命

上一則

眾院通過外國情監法 強生晤川普推動防止非公民投票

下一則

拜登政府學貸最新一輪豁免 27.7萬人累計74億元

延伸閱讀

拜登估伊朗「遲早」會攻擊以色列 警告：不要動手

拜登估伊朗「遲早」會攻擊以色列 警告：不要動手
填補勞動力缺口…未來幾十年 移民將成經濟活力重要來源

填補勞動力缺口…未來幾十年 移民將成經濟活力重要來源
金價朝17度刷新高挺進…2因素 短線漲勢銳不可當

金價朝17度刷新高挺進…2因素 短線漲勢銳不可當
美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習

美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚