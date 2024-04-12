2美企參與對台軍售無人機、主力戰車等 中宣布制裁

中國外交部11日宣布，對參與對台軍售的美國通用原子航空系統公司及通用動力地面系統公司採取反制措施，凍結其在中國境內財產，以及不准其高層人員入境中國等。

中國外交部當天宣布，對美國通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems)，及美國通用動力地面系統公司(General Dynamics Land Systems)作出反制措施。

中國外交部表示，美國持續向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

聲明表示，依據「中華人 民共和國反外國制裁法」規定，中方決定對參與向台灣出售武器的美國通用原子航空系統公司、通用動力地面系統公司採取相關反制措施。

措施包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，及對其高層管理人員不簽發簽證、不准入境。反制措施11日開始實施。

美國2020年11月同意台灣向美採購4架MQ-9B空中衛士(Sky Guardian)無人機，2023年宣布由位於加州 的通用原子航空系統公司獲得這項合約，內容包括4架無人機、2套地面控制系統、零件及其他設備等。

通用動力地面系統公司也曾獲得美國國防部 價值1052萬3248元的改裝合約，協助台灣生產M1A2T主力戰車。