美日菲三方峰會 南海共抗中 關切台海和平

美日菲三國元首峰會11日在白宮舉行，由左至右為菲律賓總統小馬可仕、拜登總統、日本首相岸田文雄。（歐新社）

面對中國在印太區域的各種軍事行動，總統拜登 11日在美日菲三方峰會說，美國對日菲的防禦承諾堅不可摧（ironclad）；美日菲聯合願景聲明「嚴正關切」中華人民共和國在南海危險的侵略行徑，指中方阻礙菲律賓在仁愛礁的運補作業是危險且破壞穩定。

拜登、日本 首相岸田文雄與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）11日在白宮舉行三方峰會，北京成為主要討論議題。

中日在東海長期存在釣魚台 列嶼（日本稱尖閣群島）所有權爭端，美中去年在南海為了危險攔截相持不下，中菲在仁愛礁附近不時爆發摩擦，就在上月，中國海警船發射水砲試圖干擾菲律賓在仁愛礁的運補作業。

美日菲聯合願景聲明關切中方在南海的危險侵略行徑，也關切中方對南海的軍事化及非法海事主張；堅決反對中方運用海警隊和海上民兵船隻，在南海實施危險的脅迫行為，以及干擾他國的近海資源開採。

拜登總統(中)11日主持美日菲三國元首峰會，共同防堵中國的意味濃厚。右二為日本首相岸田文雄，左二為菲律賓總統小馬可仕。（歐新社）

針對中菲在仁愛礁附近的爭端，聲明指出，海牙國際法院在2016年已裁決，該區域為菲律賓專屬經濟海域，呼籲中方遵守裁決；美日菲嚴正關切中方再三的侵擾作為。

美日澳菲本月初在南海聯合演習，以行動力挺馬尼拉，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）9日表示，美國預期在南海將會有更多聯合巡弋行動；最新聲明提到，美日菲海岸防衛隊將聯合訓練與行動，並建立海事對話機制，強化協調與應對能力。

此外，聯合願景聲明關切東海局勢，指強烈反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，包含中方試圖破壞日本對釣魚台長期且和平的治理。

聯合聲明指，台海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，三國對台海的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸議題。

美國分別與菲律賓和日本都簽署防禦條約，拜登11日表示，美國對菲律賓和日本的防衛承諾堅不可摧，任何在南海對菲律賓機艦或軍隊的攻擊，都會觸發美菲共同防禦條約。

小馬可仕表示，菲律賓與美國和日本三方緊密的夥伴關係，乃是基於共享願景，追求和平穩定且繁榮的印太區域，這場峰會是一個開始，面對當前複雜的挑戰，需要各方專注努力，為共同目標奉獻，以及堅定不移地維護以規範為基礎的國際秩序。

岸田則說，日美菲需要密切合作，來確保印太區域享有以規範為基礎的自由開放秩序。

曾任美國駐日本大使的共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty），與民主黨聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）10日提案，連續5年、每年5億美元，總共提供菲律賓25億美元來提升防衛能力，以對抗中國的壓力。

海格提告訴路透，面臨共產中國在西菲律賓海及南海日益增長的侵略，深化美菲合作至關重要。