引用科幻劇台詞 岸田文雄希望美日「勇敢走向前人所未至的領域」

美國總統拜登 10日晚間在華府設國宴款待日本首相岸田文雄 夫婦,政商名流和科技界大咖冠蓋雲集。岸田在敬酒時引用堪稱美國文化經典的科幻電視劇「星際爭霸戰」(Star Trek)開場白,希望日美兩國「不可動搖的關係」,「勇敢走向前人所未至的領域」。

STAR TREK STATE DINNER:



Japan PM Fumio Kishida: "Let me conclude with the line from Star Trek: To boldly go where no one has gone before. By the way, @GeorgeTakei who played Hikaru Sulu, the helmsman of the USS Enterprise, also has roots in Hiroshima ... Boldly go. Cheers!" pic.twitter.com/FJGPRdMH5K