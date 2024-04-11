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馬習二會後 學者：中國先軟後硬 球丟給美國和賴清德

本報系記者／台北-上海連線報導
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，顯示北京對馬此行高度重視。(記者廖士鋒／攝影)
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，顯示北京對馬此行高度重視。(記者廖士鋒／攝影)

針對這次「馬習二會」成果，兩岸學者普遍認為將有助於兩岸關係緩和。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，馬雖已無黨政職，陸方仍相當禮遇，雙方也有互信，未來馬習會可能走向「常態化」。展望未來，儘管520前後兩岸關係仍存在風險，但隨著「馬習二會」的舉辦，加上美中、美台溝通管道暢通，及立院朝小野大等組成的四大安全閥，將有助兩岸減壓。

張五岳指出，隨520到來，預計中國大陸對台將是「先軟後硬」，馬英九此訪算是「軟」的，後續仍有升高壓力的可能，包括在外交、經貿、軍事上，「（北京當局）不太可能什麼都不做」，以展現其對台工作的「主導權和主動權」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山也認為，馬習二會短期內對兩岸關係具有緩和作用，但不表示可以轉危為安，因為馬英九現在已無公職、黨職，「球」還是丟給賴清德和美國。雙方對未來兩岸的前景做了鋪陳，嗅出和平的氣息和契機，就看準總統賴清德的520談話，如何從中揣摩與汲取經驗，如果賴政府作出一些調整，仍有和平可期。賴若不接球，520之後的情況可能不會再像過去八年那樣維持「相對和平」。

習未提「一國兩制」，台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬認為，習近平是藉此機會向台灣社會喊話，對台灣民眾釋暖，但並未跳脫出硬的更硬、軟的更軟的既定作法。

上海東亞所副所長包承柯也認同，馬英九帶領台青赴陸參訪，加上「馬習二會」，兩岸緊張局勢將起到緩和作用。但如果未來賴清德仍採取對抗態勢，還是會把台灣民眾拉到危險境地，希望賴清德有智慧。

上海台灣研究所所長倪永杰則指出，馬帶領台灣青年訪陸，將對兩岸和平發展帶來正能量。馬習二會也釋出訊號：兩岸關係應該由兩岸民眾、兩岸青年來決定。他並預期，在馬訪陸後，兩岸交流可能迎來小高潮。

賴清德 馬英九 習近平

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