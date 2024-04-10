日贈美250棵櫻花樹 汰換華府潮汐湖畔舊樹

對美國作國事訪問的日本首相岸田文雄10日贈送美國250棵染井吉野櫻櫻花樹，致敬美國獨立宣言簽署250年。圖為華府每年櫻花盛開時，美景處處。(本報檔案照)

日本 首相岸田文雄10日贈送美方250棵染井吉野櫻櫻花樹，汰換華府 潮汐湖畔(Tidal Basin)因工程移除的舊樹。

岸田在白宮的迎賓儀式中表示，這項贈禮致敬美國獨立宣言簽署250年；美國將在2026年，舉辦相關慶祝活動。

拜登 總統感謝岸田贈送櫻花樹，此樹已經成為美日同盟的象徵，且櫻花綻放時往往吸引大批觀光人潮。

1912年，東京市長贈予華府3000棵非美國本土品種的櫻花樹。

拜登說：「正如同我們的友誼，這些樹不受時間影響，持續鼓舞人心並茁壯成長。」

岸田9日抵美後，拜登偕夫人吉兒‧拜登帶領岸田欣賞白宮的櫻花樹，包括那兩棵由吉兒和岸田夫人裕子去年一同種下的象徵美日友好的櫻花樹。

拜登表示，其他櫻花樹會種在國家廣場的馬丁路德金恩紀念碑附近。

岸田說：「這些日本品種的櫻花樹過去110多年來，每年宣告春季降臨。」

岸田指出，染井吉野櫻品種在華府的壽命平均60年，但原本的樹在華府悉心照料下茁壯逾百年。

岸田說：「正如同當地居民珍惜並保護這些櫻花樹，日美關係獲得愛護彼此國家的許多民眾支持。」

華府今年將移除140棵櫻花樹，以在潮汐湖畔改建更高的海堤保護傑佛遜紀念堂；既有海堤建於1800年代，且已沉得太低，無法有效阻擋潮汐和暴潮。

岸田此次訪問華府進行三天國事訪問，10日晚享用國宴，11日會晤拜登及菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)。

目前正值華府春暖花開、國家櫻花節期間，這個節日自1935年以來舉辦，用以紀念當年禮贈。

拜登在豔陽下戴著飛行墨鏡說：「讓我就此做結，時值春日、豔陽閃耀；每個春天，華府櫻花遍開，這都要感謝日本逾一個世紀前贈送3000棵櫻花樹。」