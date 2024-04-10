安排偷渡並恐嚇無證少女 兄妹遭重判

伊利諾州聯邦法官8日判處一對兄妹20年徒刑到終身監禁，他們涉嫌偷渡多名無證青少女到美國，強迫她們在惡劣環境中生活。圖為無證移民從墨西哥翻過鐵籬進入德州。(路透)

伊利諾州 聯邦法官8日判處一對兄妹20年徒刑到終身監禁，他們涉嫌偷渡 多名無證青少女到美國，強迫她們在惡劣環境中生活，強迫她們勞動並竊取她們的薪水，至少一人遭刺傷、毆打，至少兩人遭強暴懷孕。

華盛頓時報報導，44歲的多明戈‧佛朗西斯科-胡安(Domingo Francisco-Juan)成為首位幫助多名少女偷渡並虐待她們多年而遭判刑的男子，他被處以終身監禁；司法部形容此判決結果具歷史意義，兩案所有被告及其受害者都是瓜地馬拉移民 。

多明戈的妹妹、35歲的蘿倫薩‧多明戈-卡斯塔尼達(Lorenza Domingo-Castaneda)8日被判處20年徒刑，她的另一個妹妹、41歲的卡塔琳娜‧多明戈-胡安(Catarina Domingo-Juan)2023年12月被判刑20年。

伊州中部地區聯邦檢察官哈瑞斯(Gregory Harris)說：「青少女在被告家中被迫忍受的痛苦，簡直是惡夢。」

此案判決正值拜登總統執政期間無證移民激增，相關討論熱烈，其中包括聯邦政府無法追蹤數萬移民兒童的下落；紐約時報去年報導，不少移民青少年被迫勞動。

對此案被告的伊利諾州的家庭而言，強迫勞動還算輕微創傷。

多明戈-胡安兄妹2016年和2019年協助兩位青少女偷渡來美，先抵美的「一號受害者」當時年僅10歲；被告向她們的母親保證，她們能在美國上學並過上好日子，孰料卻落入地獄。

法院文件顯示，「一號受害者」10幾歲便被迫負起多明戈-胡安一家人的伙房、清潔和保姆職務，她不僅沒有上學，還在12歲那年被迫到飯店當清潔工，而多明戈-胡安一家人偷走她的薪水，並阻止她與瓜國生母直接對話；該名母親一度希望女兒回家，多明戈-胡安兄妹卻要她付1萬5000元的偷渡和照顧費。

線民透露，「一號受害者」若未按多明戈-胡安一家人的意思煮飯，就會被銳器刺傷，且曾目睹她被打20次到25次。

法庭文件指出，多明戈-胡安多名家庭成員強暴「一號受害者」，其中包括多明戈-胡安的兩個兒子；「一號受害者」流產就醫，而院方協助通報相關單位。

「二號受害者」2019年被帶來美國，同樣慘遭強暴懷孕，負責保姆等工作，她被威脅若透露她的慘況就會被打，也無法聯絡瓜國親人。

檢察官表示，第三名受害者也被男友引誘來美，男友承諾讓她過好日子，實際上卻暴力相向並強迫勞動。

蘿倫薩透過律師向法官承認，她們犯下「難以言喻的暴力和墮落行徑」。

「一號受害者」2016年抵美時被視為「無伴兒童」，這表示她很快被送往聯邦衛生部，衛生部隨後將她交給偷渡她的這對兄妹。

衛生部表示，當時盡責調查了這個家庭，包括驗證受害者與該家庭具親戚關係，但他們顯然使用假的出生證明。

移民研究中心(CIS)政策研究主任潔西卡‧沃恩(Jessica Vaughan)表示，被害少女是美國政策的受害者，美國政策讓許多無伴兒童湧入美國，再把他們逐出拘留所，有些人陷入險境。