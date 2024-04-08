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迫烏割地止戰？華郵曝川普結束俄烏戰爭手段

記者顏伶如／綜合報導
報導指川普若當選後將施壓烏克蘭割地求和。(路透)
報導指川普若當選後將施壓烏克蘭割地求和。(路透)

華盛頓郵報7日報導，消息人士透露，前總統川普私下表示，有辦法向烏克蘭施壓，要求烏克蘭放棄某些領土，達到讓俄烏戰爭畫下句點的目的；但外交政策專家對此說法則表示，川普的構想等於獎勵俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，姑息利用武力侵犯國際認可國界的手段。

了解川普與智囊團討論的知情人士匿名受訪時說，川普的計畫是要求烏克蘭割讓克里米亞(Crimea)、頓巴斯(Donbas)等邊境區域給俄羅斯，與拜登政府現行政策背道而馳。拜登政府對於俄烏戰爭的因應方式是為烏克蘭提供軍援，協助烏軍力抗俄羅斯侵略。

川普曾經多次公開表示，如果再次贏得大選，勝選24小時之內就能促成俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，不必等到宣誓就職。不過，川普多次拒絕說明如何讓俄烏戰爭落幕的具體規畫。俄烏戰爭開打兩年多以來，軍民死亡人數累計超過數萬。

本月5日在烏克蘭東部頓內次克作戰的烏軍。(路透)
本月5日在烏克蘭東部頓內次克作戰的烏軍。(路透)

支持川普的外交政策智庫團體大多主張必須解決中國崛起對美國利益的威脅，設法扭轉俄羅斯在軍事、工業、經濟援助等方面越來越依賴中國的趨勢。挺川派側翼智庫也贊成限縮北大西洋公約組織(NATO)擴張。

曾與川普直接討論俄烏戰爭的消息人士表示，川普曾說俄羅斯與烏克蘭都想「保留面子」，雙方也都希望找到解套方案，川普也說，烏克蘭某些地區的民眾其實可以接受改歸俄羅斯統治。

如果烏克蘭部分領土交給俄羅斯，普亭獨裁政權將因這場二戰以來歐洲規模最大的陸地戰爭壯大版圖，消息人士透露，某些支持者力勸川普切莫讓如此結果出現。

曾批評川普但後來變成盟友的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)說，花了很多時間與川普討論烏克蘭戰爭，對川普強調一定要讓普亭付出代價，不能讓普亭取得最後勝利。

非黨派智庫史汀生研究中心(Stimson Center)資深研究員艾許福特(Emma Ashford)說，拿領土交換停火將讓烏克蘭陷入更糟糕的劣勢，因為俄羅斯不保證日後不會再度進犯或升高敵意。

領導烏克蘭軍民抗俄的澤倫斯基總統駁斥川普的投降立場。(路透)
領導烏克蘭軍民抗俄的澤倫斯基總統駁斥川普的投降立場。(路透)

川普 烏克蘭 俄羅斯

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