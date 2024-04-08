以色列人耶路撒冷示威抗議 要求釋放130人質

6日在特拉維夫市，大批以色列民眾上街抗議以色列總理內唐亞胡的政策，要求釋放人質。(路透)

上千人7日在耶路撒冷聚集示威抗議，要求釋放仍被關押在加薩 的約130名人質。

根據聯合國專家小組的資訊，哈瑪斯 槍手於10月7日闖入以色列 ，在民宅內、軍事基地、道路途中和一場戶外音樂節上殺害1200人，一些受害者遭受性暴力。

槍手劫持253名人質，包括兒童、老人、平民和士兵，約半數人質在11月底的短暫停戰協議中獲釋。

7日在埃及恢復另一次停火談判，協議將包括釋放數十名仍被囚禁的人質。

大批以色列民眾6日上街抗議。(路透)

但部分人質的家屬心存疑慮，因為先前的幾輪談判未有結果，有些人質已經死亡。

來自特拉維夫市(Tel Aviv)的示威者米哈爾·納赫肖恩(Michal Nachshon)說：「他們的家人和這裡的每個人都已經受夠了。大家需要瞭解這一點，全世界需要挺身而出，把人質帶回來。」

「這超越政治、超越宗教，這是人道主義問題，這是我們今天在這裡要呼籲的。」

儘管一些人質的雙親在7日的集會上呼籲以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)採取更多行動帶回人質，但發 大批以色列民眾6日上街抗議，與維安警方發生衝突。(路透) 聲者主要傳遞非政治性的訊息，關注他們的痛苦，以及讓親人回家的迫切需求。

以色列媒體N12 News於7日發布的調查顯示，當被問到政府在帶回人質方面做的是否足夠時，56%的受訪者回答「否」，39%回答「是」。

過去幾周反對內唐亞胡政府的抗議活動愈演愈烈，一些批評人士指責內唐亞胡在達成協議方面拖拖拉拉，內唐亞胡則強烈否認這一指控。

內唐亞胡7日誓言以色列將「徹底戰勝」哈瑪斯，呼籲以色列公民團結一致，表示距離勝利「僅一步之遙」，同時強調在所有人質獲釋前，加薩不可能休戰。

在每周內閣會議開始時發表的聲明中，內唐亞胡重申他對戰爭目標的承諾：「讓我們所有的人質返回、在包括拉法(Rafah)在內的整個加薩走廊消滅哈瑪斯，並確保加薩不再對以色列構成威脅。」

他大力強調：「不歸還人質就不會停火」。

說到進行中的暫時休戰與人質釋放談判，內唐亞胡表示：「以色列不是妨礙達成協議的一方，哈瑪斯才是。」